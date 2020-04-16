50% померлих від коронавірусу не враховують в щоденну статистику: дослідження
Через розбіжності в підрахунку померлих від COVID-19 не можна оцінити справжні масштаби пандемії та спрогнозувати пік спалаху інфекції. Це характерно для всіх країн, де епідемія набула масштабів національного лиха – Італії, Іспанії, США, Франції, Великобританії.
Опубліковані нещодавно дані про померлих через коронавірус в Британії перевершують попередні оцінки. Причини невідповідності – затримка в реєстрації смертей на тиждень і більше, а також невраховані випадки в будинках для людей похилого віку та інших немедичних установах, які зазвичай не включають в статистику з відстежування епідемії. Розрахунки опублікували в Wall Street Journal.
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Наприклад, 14 квітня Управління національної статистики Великобританії повідомило, що з початку року по 3 квітня в Англії і Уельсі зареєстровано 6 235 смертей, пов'язаних з COVID-19. Це на 2 142 померлих більше, ніж було зафіксовано в повідомленні уряду.
Розбіжності в даних, свідчать, що фактична смертність виявилася більш ніж на 50% вище, ніж передбачалося спочатку.
Проблем в тому, що у Великобританії, як і в інших європейських країнах, число щоденних втрат від коронавірусу формується на основі даних, які приходять за останні 24 години з лікарень, і вони включають випадки, де коронавірусна інфекція у загиблих була підтверджена лабораторними тестами. Тобто ці дані не включають смерть тих, хто помер від ускладнень коронавірусної інфекції поза лікарнями.
Подібні причини ускладнюють збір точної інформації про хід пандемії у Франції, Іспанії, Італії та США.
Реальні масштаби пандемії складно оцінити / Фото Unsplash
З іншого боку, попри те, що статистика тільки по лікарнях може відрізнятися від реальних показників на 50% і більше, вона заснована на лабораторних тестах, а не припущеннях.
А це все ж дозволяє відстежувати розвиток пандемії в режимі реального часу.
За останніми підтвердженими даними Університету Джонса Хопкінса, по всьому світу від COVID-19 померло вже 138 487 людей.
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