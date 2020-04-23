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50% смертей від коронавірусу в Європі стались у будинках престарілих

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У Європі від коронавірусу померли багато людей в будинках престарілих / Getty images

Майже половина людей, які померли від коронавірусу в Європі, перебували у закладах соціального піклування. У ВООЗ назвали це непоправною людською трагедією.

Директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге на брифінгу пояснив, що великий відсоток зараження людей у будинках престарілих зумовлений неналежним доглядом, пише Telediario.

Важливо ВООЗ очікує на зростання спалаху епідемії коронавірусу у Східній Європі

За оцінками з країн Європейського регіону, до 50% тих, хто помер від COVID-19, перебували у закладах соціального піклування довгострокового перебування. Це неймовірна людська трагедія,
– відзначив Клюге.

Він зауважив, що ситуація у таких закладах викликає велику стурбованість. Медичні працівники цих центрів часто перевантажені роботою і просять додаткового обладнання для захисту від вірусу.

"Самовіддані та співчутливі люди, які працюють у цих установах, часто перевантажені роботою, є незахищеними і мають низьку оплату. Вони – непорушні герої цієї пандемії. Ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити цих працівників захисними засобами та іншими необхідними речима, аби вони могли захистити себе і тих, про кого піклуються", – додав Клюге.

Які країни найбільше постраждали від коронавірусу? У Європі COVID-19 найсильніше вдарив по Італії, Іспанії, Франції, Великій Британії, Бельгії. Найбільше жертв коронавірусу в цих країнах жили у закладах соціального піклування, зокрема, у будинках для літніх людей.


Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Наталя Боднар
Теги: Здоров'я Жертви Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Європа ВООЗ Здорове життя
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