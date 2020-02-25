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50% жінок мають проблеми у сексі: в чому причина

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Якщо ви стикнулися з проблемами в сексі, це потішна новина – ви не самотні. Втім, така інформація дещо бентежить, адже 50% – це половина жіночого населення! Це несправедливо та потребує вирішення. Перший крок подолання проблеми – сексуальна освіченість.

Дослідники з Австралії провели опитування, аби дізнатися, який відсоток жінок задоволені своїм сексуальним життям.

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Як проводили опитування

В опитувані взяли участь 7 тисяч жінок 18–39 років. У них запитали про сексуальне бажання, оргазми, збудження, прийняття себе і стрес, який вони можуть відчувати через сексуальний досвід.

Дослідники виявили, що з проблемами стикаються багато жінок.


Половина жіночого населення відчувають проблеми у сексуальному житті/Фото:Unsplash

Головні проблеми жінок у сексі

Так, 11% опитаних жінок мають занижену сексуальну самооцінку. Зокрема, вони переживають стрес через надмірну вагу чи ожиріння, спільне проживання з партнером і годування груддю.

Про проблеми зі збудженням заявили 9% учасниць, низьке лібідо спостерігалося у 8%, про проблеми з відчуттям оргазму заявили 7,9% жінок.

Загалом половина жінок повідомили про те, що мають сексуальні розлади.

Річ не у фізіології

Примітно, що у 30% із них не було фізіологічної дисфункції. Тобто, можливість відчувати оргазм та задоволення від сексу вони мали. 

Причиною проблем були сором’язливість, почуття провини, стрес чи загальне невдоволення сексуальними стосунками.

20% опитаних приймали антидепресанти. Очевидно, це було причиною значної частини проблем із сексом.

Як позбутися проблем у сексі

Виключити такі причини: вживання алкоголю та наркотиків; тривога, стрес та депресія; хвороби, приймання ліків, утома, життєві обставини, якість і тривалість стосунків, гормональні зміни.

Допомогти може фахівець, відтак зверніться до психолога чи секс-терапевта.

Будьте сексуально освічені: елементарно вивчіть фізіологічні процеси, які відбуваються під час сексу, відкиньте стереотипи та застарілі уявлення.

Не соромтесь розповісти про проблеми партнеру, будьте з ним відверті та чесні.

Займайтеся сексом лише тоді, коли відчуваєте бажання, не слід змушувати себе лише тому, що треба, або ви повинні. 

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Автор: Едуард Хомченко
Теги: Жіноче здоров’я Секс Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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