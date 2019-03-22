5 частих звичок, які заважають схуднути

Жінки у гонитві за ідеальною фігурою випробовують різні дієти, відмовляються від шкідливих продуктів та регулярно відвідують спортзал. Бувають випадки, коли попри такі старання жодного результату немає. Причина досить проста – повсякденні звички, які заважають схуднути.

Тому, щоб виглядати гарно та привести своє тіло в омріяну форму, потрібно відмовитися від цих 5 звичок, зауважують дієтологи 1+1.

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1. Не їжте перед екраном

Старайтеся уникати їжі перед телевізором, комп’ютером чи смартфоном. Коли людина відволікається на гаджети – менше стежить за тим, що потрапляє в її шлунок та з'їдає набагато більше, ніж потрібно. Окрім того, під час перегляду фільму чи програм прийнято їсти шкідливі продукти – сухарики, чипси тощо. Тому, краще їсти за столом і ретельно пережовувати їжу.

2. Відмовтеся від великих тарілок

У людей психологічно заставлено, що тарілку потрібно наповнити їжею повністю. Тому порція виходить завеликою. Варто обирати та їсти з невеликого посуду – тоді здаватиметься, що харчів більше. Дієтологи також радять надавати перевагу тарілкам темних кольорів. Чорний та синій посуд знижує апетит.



Відмовтеся від їжі з великих тарілок

3. Не їжте тільки тому, що вам нудно або сумно

Надмірне переїдання від нудьги чи стресу призводить до появи зайвих кілограмів. Окрім того, на перекуси протягом дня варто обирати корисні продукти - шоколадка у вільну хвилину може перетворитися на зайвий сантиметр на талії.

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4. Їжте повільно

Гормон ситості ґрелін починає вироблятися лише за 15-20 хвилин після вживання їжі. Тому, за цей час поки організм зрозуміє, що вже не голодний, можна з’їсти мінімум на чверть більше, ніж потрібно. Ретельно пережовуйте, не поспішайте та насолоджуйтесь кожним шматочком.

5. Не бійтеся залишати їжу в тарілці

Жадність та переїдання ведуть до збільшення ваги. Тому, не варто хвилюватися, що залишки страви на вашій тарілці образять кухаря. Наситившись, потрібно зупинитися. Організму для нормальної діяльності необхідна певна кількість їжі, а надлишки стають жиром.

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