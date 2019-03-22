5 частих звичок, які заважають схуднути

495 Читать новость на русском
5 повсякденних звичок, які заважають схуднути
5 повсякденних звичок, які заважають схуднути / Фото з відкритих джерел

Жінки у гонитві за ідеальною фігурою випробовують різні дієти, відмовляються від шкідливих продуктів та регулярно відвідують спортзал. Бувають випадки, коли попри такі старання жодного результату немає. Причина досить проста – повсякденні звички, які заважають схуднути.

Тому, щоб виглядати гарно та привести своє тіло в омріяну форму, потрібно відмовитися від цих 5 звичок, зауважують дієтологи 1+1.

Читайте також: Популярні дієти, які вбивають наш організм

1. Не їжте перед екраном

Старайтеся уникати їжі перед телевізором, комп’ютером чи смартфоном. Коли людина відволікається на гаджети – менше стежить за тим, що потрапляє в її шлунок та з'їдає набагато більше, ніж потрібно. Окрім того, під час перегляду фільму чи програм прийнято їсти шкідливі продукти – сухарики, чипси тощо. Тому, краще їсти за столом і ретельно пережовувати їжу.

via GIPHY

2. Відмовтеся від великих тарілок

У людей психологічно заставлено, що тарілку потрібно наповнити їжею повністю. Тому порція виходить завеликою. Варто обирати та їсти з невеликого посуду – тоді здаватиметься, що харчів більше. Дієтологи також радять надавати перевагу тарілкам темних кольорів. Чорний та синій посуд знижує апетит.


Відмовтеся від їжі з великих тарілок

3. Не їжте тільки тому, що вам нудно або сумно

Надмірне переїдання від нудьги чи стресу призводить до появи зайвих кілограмів. Окрім того, на перекуси протягом дня варто обирати корисні продукти - шоколадка у вільну хвилину може перетворитися на зайвий сантиметр на талії.

Читайте також: Як легко перейти на здорове харчування: поради дієтолога

4. Їжте повільно

Гормон ситості ґрелін починає вироблятися лише за 15-20 хвилин після вживання їжі. Тому, за цей час поки організм зрозуміє, що вже не голодний, можна з’їсти мінімум на чверть більше, ніж потрібно. Ретельно пережовуйте, не поспішайте та насолоджуйтесь кожним шматочком.

via GIPHY

5. Не бійтеся залишати їжу в тарілці

Жадність та переїдання ведуть до збільшення ваги. Тому, не варто хвилюватися, що залишки страви на вашій тарілці образять кухаря. Наситившись, потрібно зупинитися. Організму для нормальної діяльності необхідна певна кількість їжі, а надлишки стають жиром.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
ДТП біля метро "Дорогожичі": Кличко прокоментував інцидент
сьогодні
3938
Теги: Здоров'я Здорове харчування Новини Здоров'я Здорове життя Дієти
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
21 березня 18:47 Де у світі легалізовано марихуану: інфографіка
Олена Булан 3153
Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
21 березня 13:01 Правильне харчування навесні: як вберегтися від анемії та допомогти імунітету
Оксана Вербіцька 1069
Популярні дієти, які вбивають наш організм
21 березня 10:01 Популярні дієти, які вбивають наш організм
Альона Захарова 837
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
20 березня 15:44 Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
Ірина Полицька 102107
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
19 березня 11:01 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 6868
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук