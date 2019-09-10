5 найпоширеніших міфів про бородавки, яким не варто вірити

Дуже довгий час люди не могли зрозуміти природу виникнення бородавок. Саме тому навколо них з'явилося безліч міфів, в які більшість людей вірять й досі.

Бородавки – це вірусне захворювання, їх викликає вірус папіломи людини (ВПЛ), розповіла дерматолог Анна Трушина.

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Міф 1: Бородавки з'являються, якщо доторкнутися до жаби. Звичайно, ні. Жаби не є переносниками вірусу папіломи. Зараження відбувається при прямому контакті із зараженою шкірою, через забруднені предмети, дуже часто в басейнах, загальних роздягальнях. Внаслідок порушення бар'єрної функції шкіри (атопічний дерматит, ранки на шкірі).



Бородавки передаються

Міф 2: Бородавки – це ВПЛ, значить є ризик розвитку раку шийки матки. Ні, це не так, це хоч і споріднені віруси, але все-таки різні, і наявність простих шкірних бородавок ніяк не підвищує ризик онкології.

Група вірусів папіломи людини налічує близько 150 підвидів вірусів, та кожен має свої потреби в локалізації та відповідальний за свій тип хвороби. Деякі з них (наприклад, 16, 18) можуть бути причиною раку шийки матки, деякі (6, 11) викликають появу загострених кондилом на статевих органах, а деякі живуть тільки на шкірі та викликають шкірні бородавки.

Міф 3: Бородавки виникають при зниженні імунітету. Ні, не правда. Бородавки дуже широко поширена проблема, найчастіше виникає у дітей і молодих людей, які не мають проблем зі здоров'ям. А у осіб з імунодефіцитом інфекція протікає гірше, іноді нетипово, і погано піддається лікуванню.

Діагноз завжди ставиться на підставі огляду, тому додаткові методи дослідження (зішкріб, аналізи крові, ПЛР для виявлення ВПЛ і т.п.) абсолютно не потрібні. Оскільки бородавки виникають у цілком здорових людей, призначення всім підряд імунограми не має ніякого сенсу, так само як і похід до імунолога і прийом "імуномодуляторів".



Бородавки можуть виникати на ногах

Міф 4: Це вірусна інфекція, значить треба лікувати внутрішньо противірусними препаратами. Це було б добре, але нині ніякої специфічної противірусної терапії від бородавок не придумали, а ефективність будь-яких "Феронів" при прийомі всередину і т.п. препаратів в цьому випадку не доведена. Є дані, що бородавки спонтанно регресували після вакцинації квадрівалентною вакциною від ВПЛ (6,11,16,18 типів), але, звичайно, це не рутинний метод лікування бородавок.

Міф 5: Бородавка пройде, якщо цілителька заговорить, тільки треба правильну бабусю знайти. Відомо, що бородавки можуть самостійно без лікування пройти через 2 роки після появи. Чи докладе до цього руку якась бабуся чи ні, терміни навряд чи зміняться в кращу сторону.

Єдиний варіант скоріше позбутися від бородавок – видалення. Для цього є готові аптечні препарати (ефективні при правильному застосуванні), лазерна терапія, кріодеструкція і радіохвильова хірургія. Однозначно сказати, що з цього краще й ефективніше не можна, у кожного методу є плюси та мінуси, все вирішується індивідуально.

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