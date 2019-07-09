5 основних причин, чому деякі люди так часто хочуть в туалет

За статистикою, вважається нормою ходити в туалет "по-маленькому" 4-10 разів на день. Але деяким людям хочеться в туалет раз на годину

Іноді це пов'язано з хворобою (від каменів в сечовому міхурі до простатиту і діабету) – і тоді допоможе тільки лікар. Але найчастіше це залежить від нижчеописаних причин, пише Tonic.

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Розмір сечового міхура. У деяких людей він вміщує менше рідини просто тому, що він менший, ніж в інших. Іноді розмір сечового міхура може бути нормальним, але організм просто виробляє більше сечі, ніж у нього поміщається – так буває у тих, хто змушує пити себе більше води, ніж хочеться.

Кількість рідини, що випивається. З великою кількістю гарячих напоїв все ясно. Але якщо ви п'єте занадто мало, в туалет теж буде хотітися частіше. Коли рідини мало, сеча концентрується і подразнює сечовий міхур, тому починає частіше тягнути в туалет.



Через малу кількість рідини хочеться частіше мочитись

Харчування. Гострі й кислі продукти також подразнюють стінки сечового міхура. Після маринованого оселедця або полуниці в туалет захочеться швидше, ніж після тарілки макаронів. А ще сечогінними властивостями володіє кофеїн.

Рівень стресу. Коли ми нервуємо, виділяється кортизол. Він пригнічує роботу гормонів, які "скасовують" бажання сходити в туалет. Тому перед іспитом так і тягне відвідати вбиральню.

Погода за вікном. Коли ми мерзнемо, судини звужуються, і кров'яний тиск зростає. Сечовий міхур прагне прибрати надлишки рідини, щоб зменшити тиск – тому в туалет хочеться частіше.

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