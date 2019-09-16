5 продуктів, які не можна мити

Медики склали список продуктів, які не треба мити перед приготуванням.

Фахівці наголошують, що готувати продукти треба правильно та послідовно. Аби уникнути отруєнь, більшість продуктів дійсно слід мити перед вживанням, але не усі! Ось перелік продуктів, які ми часто миємо перед приготуванням, однак робити цього не слід з тих чи інших причин.

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1. Яйця

Не треба мити яйця, адже на птахофермах їх оброблюють спеціальним розчином для дезінфекції, який при контакті з водою частково змивається, але частково потрапляє в продукт.

Якщо ви миєте яйця для того, аби знизити ризики зараження сальмонельозом, то це малодієвий спосіб. Навіть якщо яйце без пошкоджень, сальмонела може бути в середині яйця.



Сальмонела може бути в серединці яйця, тому важливо його піддати термообробці

2. Курка

Мити курку не варто з тієї ж причини, що і яйця. Курку варто термічно обробити відразу після заморозки. Якщо ви готуєте бульйон, слід змінити воду тричі, а лиш тоді додати овочі.

3. М'ясо

До цієї категорії віднесли: яловичину, свинину, телятину, баранину. М'ясо мити не можна, бо бактерії з водою рознесуться по всьому продукту. Найкраще його просто просушити паперовим рушничком, а тоді готувати.



М'ясо важливо готувати правильно

4. Макаронні вироби

При обробці макаронних виробів, з продукту змиваються крохмаль. До того ж, соус, яким ви плануєте заправити страву – не вбереться в макарони.

5. Свіжі гриби

Гриби варто мити лише перед самим приготуванням, також варто пам'ятати, що після миття, їх треба просушити паперовим рушничком.

Медики наголошують, що замочувати гриби не можна ні в якому разі.



Гриби заздалегідь мити не варто, це пришвидшить їх псування