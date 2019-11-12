5 продуктів, які не можна ні в якому разі їсти на голодний шлунок

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Чим не можна снідати
Чим не можна снідати / unsplash.com

Деяка їжа, як і ліки, потребують інший тип продуктів, щоб краще засвоюватися і не викликати подразнення шлунка. У зоні пильної уваги – сніданок, а також будь-який прийом їжі, коли перерва була понад чотири години.

Американський дієтолог Крістофер Гарнер розповів, які продукти не можна вживати на голодний шлунок.

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1. Дріжджова випічка

Дріжджі діють на слизову шлунка особливим чином, тому утворюються гази. В результаті здуття і відрижка. Якщо хочете з'їсти випічку, краще поласувати нею після порції білка та овочів.

2. Цукор і солодкі фрукти

Якщо ми на порожній шлунок випиваємо солодкий напій, з'їдаємо стиглий банан або пару цукерок, то підшлункова залоза починає викидати інсулін, цукор в крові різко падає, і ми відчуваємо втому, сонливість і апатію. Тому підбадьорити себе цукром більше, ніж на 20 хвилин не вийде.

Хурму не можна їсти на голодний шлунок
Хурму не можна їсти на голодний шлунок

3. Цитрусові

Апельсини, мандарини, грейпфрути і лимони подразнюють слизову оболонку вашого шлунку, та роз'їдають її і з часом можуть викликати гастрит. Варто  додати, що людям зі зниженою кислотністю шлунка такі проблеми можуть і не загрожувати, а ось якщо є будь-які проблеми зі шлунково-кишковим трактом або підвищена кислотність, з'їжте апельсин в кінці трапези.

4. Груша і Хурма

Ці фрукти об'єднує одне – гранично високий рівень клітковини, яка без помічників може травмувати органи шлунково-кишкового тракту. В результаті моторика сповільнюється, їжа засвоюватися гірше, виникає важкість.

5. Часник

Попри користь, цей продукт сильно подразнює стінки шлунка, а також жовчний міхур. До цієї ж категорії відноситься і перець чилі.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Здорове харчування Дієти
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