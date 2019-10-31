9 слів, які має знати кожен пацієнт

Порозуміння з лікарем надважливе для правильного встановлення діагнозу та призначення лікування.

Ми підготували для вас терміни, які допоможуть у цьому.

Читайте також: Про що не варто брехати лікарю

Комплаєнтність. Часто пацієнт пропускає графік прийому таблеток або не виконує рекомендації лікаря. Але не завжди це наслідок його безвідповідальності. Важливо, щоб лікар міг довести пацієнту, чому необхідно дотримуватися кожному призначенням. Уміння завоювати довіру пацієнта і називається високою комплаєнтністю.

Консиліум. У складних випадках діагностування або лікування пацієнта лікар може збирати консиліум – нарада фахівців різних спеціальностей. Це досить рідкісне явище в медичній практиці.

⠀

Доказова медицина. Це підхід, в основі якого лежать правильно організовані медичні дослідження. Він забезпечує ефективність і безпеку лікування.



Комунікація лікаря і пацієнта є дуже важливим

⠀

Симпозіум. Це форум або наукова конференція, на яких лікарі діляться новими відкриттями в медицині або новим досвідом, обговорюють їх.

⠀

Телемедицина – спілкування з лікарем на відстані. Це може бути розмова телефоном, відеодзвінок або навіть листування. Найчастіше такий метод спілкування використовується, щоб зрозуміти, чи потрібна очна консультація, а також під час того, коли вона неможлива.

Лейкоцити – кров'яні тільця. Існують декілька видів: зернисті – нейтрофіли, базофіли, еозинофіли; не зернисті – лімфоцити, моноцити. Основна функція – захист організму від мікроорганізмів, чужорідних білків. Якщо ви чуєте: "Збільшення нейтрофілів, здвиг формули вліво, то ознаки бактеріального запалення!" В такому випадку без антибіотиків не обійтись!

Якщо вам говорять збільшення лімфоцитів – це вірусна інфекція(ГРВЗ, інфекційний мононуклеоз, вітряна віспа, кір), протозойна інфекція (токсоплазмоз), бактеріальні захворювання (туберкульоз, сифіліс, бруцельоз), паразитарні інвазії, стреси, аутоімунні реакції.

Канцерогени – речовини, які викликають рак

ГРВЗ – гостре респіраторне вірусне захворювання (застуда).

НПЗП – нестероїдні протизапальні препарати, мають знеболюючу і жарознижувальну дію (парацетамол, ібупрофен).

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.