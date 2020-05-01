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5 способів побороти біль у спині: їхні переваги та недоліки

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Болить спина: що робити
Болить спина: що робити / Unsplash

Вас мучать болі в спині? Вам важко просидіти цілий день на робочому місці? Звичні навантаження викликають дискомфорт? Якщо хоча б на одне із запитань ви відповіли "так", то вам варто познайомитися зі способами розв'язання цієї проблеми.

Про те як побороти біль в спині розповіла невролог Катерина Виденко, пише 24 канал

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ЛФК

Це медична дисципліна, яка застосовує фізичні вправи з метою лікування і реабілітації хворих та інвалідів, а також профілактики захворювань.

Переваги

  • "Золотий стандарт" лікування болів в спині;⠀
  • Різноманітні варіанти навантажень;
  • Можливість підібрати індивідуальний вид навантаження;⠀
  • Можна займатися вдома.

Недоліки

  • При недотриманні техніки виконання вправ можна травмуватися.

Йога допоможе укріпити м'язи спинги
Йога допоможе укріпити м'язи спини / unsplash.com

Йога

Це сукупність різних духовних, психічних і фізичних практик, якщо говорити коротко.

Переваги

  • Поєднання статичного і динамічного навантаження;
  • Розтяжка; ⠀
  • Ефективна як для зміцнення м'язів, так і для контролю емоцій;⠀
  • Можна займатися вдома.

Недоліки

  • Якщо ви не дуже терплячі, може не підійти;⠀
  • Ризик травмування при недотриманні техніки. ⠀

Тренажерний зал

Переваги

  • Поєднання кардіо / силових навантажень;
  • Різноманітні варіанти тренування;
  • Можливість розробити свою особисту програму.

Недоліки

  • Ризик травмування (при недотриманні техніки).

Плавання

Це спортивна дисципліна, яка полягає в подоланні різних дистанцій плаваючи.

Переваги

  • Поєднання статичної / динамічної / кардіо навантажень;⠀
  • Відсутність впливу на великі суглоби (актуально для людей із зайвою вагою і проблемами з суглобами).⠀

Недоліки

  • Можливий ризик травматизації (при недотриманні техніки плавання); ⠀
  • Запальні захворювання вуха (отити);
  • Не можна займатися вдома.

Фізичні навантапження дуже важливі для опорно-рухового апарату
Фізичні навантаження дуже важливі для опорно-рухового апарату / unsplash.com

Пілатес

Це система фізичних вправ, розроблена Йозефом пілатесом на початку XX століття для реабілітації людей після травм, відмінно підходить для зміцнення м'язів спини

Переваги

  • Поєднання силовий / статичних навантажень з розтяжкою;
  • Поступове збільшення навантаження (рівні: легкий / середній / важкий);
  • Можна займатися вдома.

Недоліки

Якщо ви любите щось більш динамічне, можливо буде нудно; ⠀
Ризик травмування при недотриманні техніки вправ.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Лікування Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань
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