5 способів побороти біль у спині: їхні переваги та недоліки
Вас мучать болі в спині? Вам важко просидіти цілий день на робочому місці? Звичні навантаження викликають дискомфорт? Якщо хоча б на одне із запитань ви відповіли "так", то вам варто познайомитися зі способами розв'язання цієї проблеми.
Про те як побороти біль в спині розповіла невролог Катерина Виденко, пише 24 канал.
Також на тему: Біль в попереку: причини та що робити, аби зменшити біль
ЛФК
Це медична дисципліна, яка застосовує фізичні вправи з метою лікування і реабілітації хворих та інвалідів, а також профілактики захворювань.
Переваги
- "Золотий стандарт" лікування болів в спині;⠀
- Різноманітні варіанти навантажень;
- Можливість підібрати індивідуальний вид навантаження;⠀
- Можна займатися вдома.
Недоліки
- При недотриманні техніки виконання вправ можна травмуватися.
Йога допоможе укріпити м'язи спини / unsplash.com
Йога
Це сукупність різних духовних, психічних і фізичних практик, якщо говорити коротко.
Переваги
- Поєднання статичного і динамічного навантаження;
- Розтяжка; ⠀
- Ефективна як для зміцнення м'язів, так і для контролю емоцій;⠀
- Можна займатися вдома.
Недоліки
- Якщо ви не дуже терплячі, може не підійти;⠀
- Ризик травмування при недотриманні техніки. ⠀
Тренажерний зал
Переваги
- Поєднання кардіо / силових навантажень;
- Різноманітні варіанти тренування;
- Можливість розробити свою особисту програму.
Недоліки
- Ризик травмування (при недотриманні техніки).
Плавання
Це спортивна дисципліна, яка полягає в подоланні різних дистанцій плаваючи.
Переваги
- Поєднання статичної / динамічної / кардіо навантажень;⠀
- Відсутність впливу на великі суглоби (актуально для людей із зайвою вагою і проблемами з суглобами).⠀
Недоліки
- Можливий ризик травматизації (при недотриманні техніки плавання); ⠀
- Запальні захворювання вуха (отити);
- Не можна займатися вдома.
Фізичні навантаження дуже важливі для опорно-рухового апарату / unsplash.com
Пілатес
Це система фізичних вправ, розроблена Йозефом пілатесом на початку XX століття для реабілітації людей після травм, відмінно підходить для зміцнення м'язів спини
Переваги
- Поєднання силовий / статичних навантажень з розтяжкою;
- Поступове збільшення навантаження (рівні: легкий / середній / важкий);
- Можна займатися вдома.
Недоліки
Якщо ви любите щось більш динамічне, можливо буде нудно; ⠀
Ризик травмування при недотриманні техніки вправ.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.