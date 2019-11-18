5 справ, які можуть зруйнувати ваші стосунки назавжди

Стосунки не можуть бути ідеальними, суперечки та непорозуміння виникають навіть у найзразковіших пар. Однак, є певні моделі поведінки, що здатні зруйнувати ваші відносини.

Anywell поспілкувався із сімейним психологом та навів перелік справ та звичок, які негативно впливають на стосунки в парі.

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Не слід відразу впадати в паніку, якщо ви помітили у своїх стосунках перераховані речі. Можливо, це просто шанс переглянути свою поведінку та попрацювати над відносинами.

Відтак, романтичні стосунки можуть бути зруйновані якщо:

Дистанціюватися від партнера

Віддалятися на емоційному рівні від партнера не слід хоча б тому, що таким чином ви приховуєте від нього свої переживання та страхи.

Але не варто боятися, що вас не зрозуміють. Підтримка та розуміння потрібні речі у відносинах і якщо люди зацікавлені у стосунках, вони не повинні засуджувати одне одного.

Цілком ймовірно, що ви отримаєте підтримку від вашого партнера, якщо поділитесь з ним своїми переживаннями.



"Фінансова невірність" – може стати приводом розірвання стосунків

Приховувати фінансові справи

Гроші – це не лише цифри, вони можуть символізувати владу та довіру. Нерозуміння того, як партнер розпоряджається своїми коштами, означає невпевненість у стосунках загалом.

А відтак, зароджується недовіра та розчарування. Є навіть такий термін – "фінансова невірність", коли один із партнерів приховує свої доходи та витрати.

Звісно, кожен має право розпоряджатися власними коштами так, як вважає за потрібне. Йдеться про те, що не варто приховувати цього, а бути в цілковитій довірі, зокрема, фінансовій.

Спілкуватися в онлайн-режимі

Усім нам стає все простіше вирішувати справи в онлайн-режимі, аби уникнути непотрібних емоцій багато людей розв'язують конфліктні питання в текстовому режимі.

Однак, психологи стверджують, що спілкування в мережі – прямий шлях до нерозуміння. Зокрема, якщо чоловік спілкується з вами текстовими повідомленнями, це говорить про те, що він вже на стадії розірвання відносин.

Тому, спробуйте перевести ваше спілкування в офлайн-режим.



Не слід приписувати партнеру вигаданих якостей

У вас "фантазійний зв'язок"

Як часто ви приписуєте своєму партнерові риси характеру, яких насправді у нього немає? Психолог Роберт Файерстоун запропонував термін "фантазійний зв’язок", що описує ілюзію зв’язку з партнером.

Небезпека полягає в тому, що ви втрачаєте свою індивідуальність у спробі знайти безпечність в ілюзорних відносинах.



Зневага до партнера руйнує відносини

Проявляти зневагу до свого партнера

Зневага – це поєднання гніву й огиди, таке почуття є ознакою того, що розлучення не оминути.

Воно виникає тому, що ви перестаєте бачити партнера як особистість та сприймаєте кожну його дію під призмою власних суб’єктивних та часто невиправданих вражень.

Аби розв'язати проблеми у стосунках, слід почати з вдячності та поваги, а також пошуку позитивних способів висловити свої почуття, навіть якщо вони не завжди є хорошими.