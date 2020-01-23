5 вуглеводів, які необхідні для здоров'я кишківника

Вуглеводи – незмінне джерело енергії. Їх слід додати до свого раціону усім, хто хоче мати хороше самопочуття та здоров'я. Втім, ми знаємо, що не усі вуглеводи є корисними, зокрема, шкідливими є тістечка, шоколад, інші солодощі, макаронні вироби та випічка. Особливо, якщо споживати їх в надмірній кількості.

Які вуглеводи слід додати до свого меню, аби покращити роботу травної системи, зокрема кишківника та чому до переліку віднесли йогурт, пояснюємо далі.

Читайте також: Надлишок цукру рекордно швидко порушує роботу вашого кишківника

Вуглеводи корисні для кишківника

Картопля

Картопля – певно, найпростіший коренеплід, втім дуже корисний. У 100 г картоплі міститься майже 4 г білку, 5 г клітковини та 4 г калію. На корисні властивості картоплі впливає спосіб її приготування, картопля фрі є не найкращим варіантом, а от якщо картоплю відварити чи запекти, вона принесе користь.



Вівсянка у будь-якому вигляді принесе користь вашому кишківнику/Фото:Unsplash

Вівсянка

Вівсянка дійсно варта уваги. В ній достатньо розчинної клітковини, яка знижує запальні процеси в кишківнику і допоможе захиститися від хронічних захворювань. Вівсянка багата пробіотиками, її споживання допоможе уникнути здуття, запорів та метеоризму.



Бобові містять багато клітковини/Фото:Unsplash

Бобові

Квасоля, боби, сочевиця, нут – різновидів бобових достатньо. Бобові багаті рослинним білком та вітамінами групи В, а також мінералами, залізом, кальцієм, фосфором, магнієм, йодом і калієм.

Квасоля – лідирує за вмістом антиоксидантів серед бобів. Вона містить багато клітковини, калію, вітаміну K і каротину, завдяки чому корисні властивості їжі зростають.

Втім, при загостреннях захворювань шлунково-кишкового тракту, бобові слід споживати в міру. Дієта при гастриті залежить від виду захворювання, в залежності від зниженої або підвищеної секреторної активності. У першому випадку бобові культури не можна навіть при поліпшенні стану. У другому випадку деякі фахівці припускають вживання невеликої кількості квасолі. У будь-якому випадку за рекомендацією слід звертатися до лікаря.



У бананах міститься багато магнію/Фото:Unsplash

Банани

Як і у картоплі, у бананах багато калію. А ще магнію, який допоможе знизити тривожність. Також у бананах міститься багато пробіотиків. Банани відносяться до високоенергетичних продуктів, які здатні підвищувати рівень цукру в крові. Тому вони так швидко дають енергію для фізичних і розумових навантажень.

Банани мають антисептичні та зв'язувальні властивості, відтак їх варто вживати при запаленні слизових оболонок шлунку, при виразках кишківника (але не в період загострення). Стиглі банани містять фруктозу, сахарозу і глюкозу.



Йогурт – корисний для кишківника продукт/Фото: Unsplash

Йогурт

І якщо ви здивовані бачити йогурт у списку вуглеводів, адже його відносять до продуктів багатих білком, кальцієм та пробіотиками, знайте, що вуглеводи в йогурті теж є – у вигляді лактози, тобто молочного цукру.

Йогурт – хороший продукт при лікуванні дисбактеріозу, бо містить у своєму складі корисні для організму бактерії. До того ж, йогурт не містить чистої лактози, а тому може бути заміною молока для людей, що страждають непереносимістю лактози.