5 захворювань, яких насправді не існує: перевірте чи не лікуєтесь ви від вигаданого діагнозу

Вам точно доводилось чути про дисбактеріоз, вегетосудинну дистонію чи послаблений імунітет. Втім не поспішайте їх лікувати, адже дисбактеріоз є нормальним станом, а вегетосудинної дистонії не існує взагалі.

Вегетосудинна дистонія

Такого діагнозу, як вегетосудинна дистонія не існує ніде у світі, лише на пострадянському просторі. Зазвичай пацієнти, яким встановлюють такий діагноз, мають певні симптоми, які важко пов’язати з фізичними змінами в організмі. Це може бути тахікардія, біль у грудях, відчуття постійної втоми чи перепади тиску.

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Найчастіше лікар просто не знає, що з пацієнтом, і не хоче досліджувати далі. Якщо людина звертається із подібними скаргами, слід провести загальне обстеження організму та з’ясувати, чи немає фізіологічного захворювання чи патологій. Зокрема, перепади тиску чи біль у грудях можуть бути викликані проблемами серцево-судинної системи.

Іноді такі симптоми можуть вказувати на певні психологічні розлади: депресію, хронічну втому та тривожні розлади. В такому разі необхідна консультація психіатра чи невролога та відповідне лікування.



Нерідко під маскою остеохондрозу ховаються серйозні захворювання/Фото:Unsplash

Остеохондроз

У міжнародній класифікації хвороб такий діагноз є. Втім, в Україні за ним зазвичай ховають кілька симптомів, які необхідно досліджувати далі. Найчастіші скарги пацієнтів: оніміння в кінцівках, біль у руках чи ногах під час руху та колючі болі в грудному відділі.

Такі симптоми неврологи часто пояснюють наростами в грудному відділі хребта або сколіозом, і набагато легше назвати це остеохондрозом, ніж шукати причину. Це небезпечно, адже нерідко під маскою остеохондрозу, зокрема, при болю в хребті, можуть ховатись серйозніші захворювання.

Те, що деякі українські лікарі називають остеохондрозом – це певні розростання на хребцях, звуження щілин між ними, які можна побачити на рентгені чи МРТ. Однак здебільшого це всього лише вікові зміни в хребті.

За кордоном остеохондроз ставлять лише дітям при певних порушеннях розвитку кістково-хрящової тканини.

Послаблений імунітет

Імунодефіцити – захворювання імунної системи, справді існують. Вони бувають як вроджені, так і набуті (СНІД). Також імунодефіцит може з'явитися на тлі приймання серйозних препаратів, які знижують захисні функції організму (гормональна терапія, хіміотерапія). Лише в таких випадках ми можемо говорити про послаблення імунітету. Але це не просто люди, які хворіють на застуду чотири рази на рік.



Ймовірність підчепити вірус не залежить від того, який у вас імунітет/Фото:Unsplash

Хворіти кілька разів за сезон – це нормально, особливо для тих, хто постійно контактує із великою кількістю людей. Це зовсім не означає, що в них слабкий імунітет. Так трапляється, бо вірусів, які можуть призводити до застуд, чимало, а імунітет проти них не виробляється на все життя.

Приймати препарати, які обіцяють підвищити імунітет, не варто. Інакше людство давно подолало б СНІД та інші імунодефіцити.

Втім, досі популярно приймати та призначати так звані імуномодулятори, тобто препарати, які "підвищують імунітет" і захищають від вірусних захворювань. Доведено, що вони не мають жодної ефективності, це лише дарма витрачені гроші.

Складно визначити, який у людини імунітет, тому здавати певні аналізи (імунограму) чи проходити обстеження також не варто. Але ми можемо створити організму умови, при яких наш імунітет справді буде сильним. Це збалансоване харчування, здоровий сон і відпочинок.

Якщо людина в постійному стресі, недосипає, регулярно не їсть, тоді сили вичерпуються та організм не буде таким стійким до вірусів. І відповідно, хворітиме часто.



Причину поганого самопочуття повинен встановлювати лікар/Фото:Unsplash

Дисбактеріоз

Дисбактеріоз – це не діагноз, а тимчасовий стан організму, коли є порушення у співвідношенні бактерій, що живуть у нас в кишківнику та допомагають перетравлювати їжу. Переважно такий стан не потребує лікування. Він може розвиватись на тлі погіршення екології, зміни харчування, способу життя чи після стресу.

Якщо є порушення травлення, то спершу треба скоригувати харчування, налагодити спосіб життя та режим сну. При таких умовах організм здатен збалансувати усе сам і спеціального лікування не потрібно.

Дисбактеріоз – це порушення мікрофлори кишківника, тобто порушення балансу мікроб у травній системі. Але немає єдиних норм, якою повинна бути мікрофлора кишківника, бо ми всі різні й усі харчуємось по-різному.

Якщо порушення мікрофлори не призводить до жодних клінічних проявів, таких як, діарея, підвищення температури, хронічних закрепів, то дисбактеріоз – це не страшно. Це означає, що у вас у кишківнику просто все не так, як у когось іншого, і лікувати його не потрібно.

Але є інфекційні захворювання, а це серйозніше. Бо, наприклад, сальмонельоз – це теж дисбактеріоз: тобто у кишківник людини потрапила інша бактерія сальмонела, яка може викликати важку інфекцію.



Добавки та вітаміни не слід призначати самостійно/Фото:Unsplash

Авітаміноз

Слово "авітаміноз" означає, що в людини немає жодного вітаміну в організмі, але це ж нереально. У сучасному світі важко жити та харчуватись так, щоб мати такий дефіцит вітамінів.

Знижений вміст потрібних вітамінів є в багатьох людей. Однак приймати комплексні вітаміни в такому випадку не потрібно. На це є кілька причин:

Вітаміни з препаратів не так добре засвоюються, як з їжі.

Лікують лише дефіцити якихось певних вітамінів, а не всіх потрохи.

Не можна призначати вітаміни самостійно і починати приймати їх у великих дозах без консультації з лікарем.

Варто пам'ятати, що будь-яка нестача або перенасичення вітамінами та мікроелементами мають свої симптоми. Наприклад, якщо не вистачає заліза в організмі – у людини розвивається залізодефіцитна анемія. Якщо серйозний дефіцит вітаміну С – складна хвороба цинга. При дефіциті з'являються конкретні симптоми, з якими потрібно звертатися до лікаря. Але тут не йдеться про нестачу всіх вітамінів.

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