6 областей готові до запуску транспорту, – Зеленський

В Україні наразі неможливе відновлення міжобласного транспортного сполучення повною мірою. Оскільки всього 6 областей готові до послаблення карантину, там фіксують зниження кількості нових випадків зараження.

Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції, пише 24 Канал.

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За словами Зеленського, лише 6 областей готові до запуску міжобласного транспорту. Там є зниження кількості хворих на коронавірус. Які саме регіони мають оптимістичні показники Зеленський не зазначив.

Що відомо про відновлення транспортного сполучення

Роботу громадського транспорту, ймовірно, відновлять 22 травня. МОЗ вже опублікував попередні рекомендації і правила, яких повинні будуть дотримуватися і водії, і пасажири.

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Важливо! Станом на 20 травня в Україні виявили 19 230 випадків захворювання на коронавірус, з них 564 закінчилися летально. 5 955 людей одужали.