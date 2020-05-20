6 областей готові до запуску транспорту, – Зеленський
В Україні наразі неможливе відновлення міжобласного транспортного сполучення повною мірою. Оскільки всього 6 областей готові до послаблення карантину, там фіксують зниження кількості нових випадків зараження.
Про це Президент України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції, пише 24 Канал.
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За словами Зеленського, лише 6 областей готові до запуску міжобласного транспорту. Там є зниження кількості хворих на коронавірус. Які саме регіони мають оптимістичні показники Зеленський не зазначив.
Роботу громадського транспорту, ймовірно, відновлять 22 травня. МОЗ вже опублікував попередні рекомендації і правила, яких повинні будуть дотримуватися і водії, і пасажири.
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Важливо! Станом на 20 травня в Україні виявили 19 230 випадків захворювання на коронавірус, з них 564 закінчилися летально. 5 955 людей одужали.