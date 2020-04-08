60% хворих на коронавірус заявили про новий симптом COVID-19

Втрата нюху та смаку може бути єдиним точним симптомом коронавірусу COVID-19. Масштабне дослідження свідчить, що у 60% хворих з підтвердженим діагнозом були розлади нюху.

Команда вчених з Королівського коледжу Лондона за допомогою додатка Covid Symptom Tracker зібрала і проаналізувала дані більш ніж 400 000 інфікованих SARS-CoV-2, у яких проявився один або більше симптомів. Як з'ясувалося, 59% з тих, кому поставили діагноз COVID-19, втрачали смак та нюх. Про це повідомило видання CNBC.

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За словами вчених, втрата нюху може бути точнішою ознакою COVID-19, ніж підвищена температура. Вони рекомендують включити цей індикатор в список симптомів коронавірусу.

Нагадаємо, ВООЗ зараховує до симптомів коронавірусу жар, сухий кашель і болі в м'язах.

Згідно з нашими даними, в поєднанні з іншими симптомами люди, що втратили смак і нюх, в три рази частіше заражаються COVID-19, і тому повинні самоізолюватись на сім днів, щоб знизити поширення цього захворювання,

– сказав автор дослідження, професор Тім Спектор.

Підтверджує такі висновки й недавнє дослідження британських оториноларингологів.

Вони з'ясували, що у третини південнокорейських пацієнтів з позитивним тестом на коронавірус були виявлені проблеми зі сприйняттям запахів і смаків. Експерти вважають, що проблеми з нюхом і смаком можуть бути єдиним симптомом коронавірусу передусім у молодих людей.



Симптоми коронавірусу/інфографіка 24 Каналу

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