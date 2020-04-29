62 медики захворіли на коронавірус на Харківщині, один з них в реанімації

За час пандемії коронавірусу на Харківщині небезпечним вірусом інфікувалося 62 медики. Вони працюють у 16 медичних закладах області.

Серед інфікованих є як лікарі, так і медичні сестри та санітари. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у своєму телеграм-каналі.

Важливо В Україні понад 9 тисяч українців інфікувалися COVID-19

Серед хворих – працівники Харківської міської клінічної лікарні №13, Обласної клінічної лікарні, Центру екстреної невідкладної допомоги та медицини катастроф, Харківської міської поліклініки №25, Валківської ЦРЛ, Ізюмської ЦМЛ Піщанської Богоматері, Зміївської ЦРЛ, Зміївського центру первинної медико-санітарної допомоги, Туберкульозного санаторію Володимирський, Інституту патології хребта та суглобів ім. Сітенко, Обласної психіатричної лікарні № 1, Вовчанської ЦРЛ, Харківської міської поліклініки №21, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, МКБЛ №25 ХМР.

Один з медиків з Обласної психіатричної лікарні №1 перебуває у реанімації на кисневій підтримці.

Загалом в Україні вже 1976 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Така кількість хворих на COVID-19 медпрацівників становить майже 20% від усіх підтверджених випадків. Тобто, кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.

Коронавірус в медичних закладах Харківщини

26 квітня було зафіксовано спалах коронавірусу в Обласній психіатричній лікарні №1 у селі Стрілеча на Харківщині. Там зафіксували 11 хворих. А на в'їзді в село поставили КПП. Згодом стало відомо, що інфекцію в лікарню могла принести санітарка.

Вже 27 квітня в Зміївській центральній районній лікарні Харківської області COVID-19 підтвердили в 11 лікарів і 14 пацієнтів. Через це медзаклад закриють на карантин.

У той же день у Військово-медичному клінічному центрі (ВМКЦ) Північного регіону в Харкові зафіксували спалах COVID-19. Тут коронавірусом заразилися щонайменше 14 осіб, зокрема 9 лікарів.

Коронавірус на Харківщині: коротко

За весь період реєстрації в Харківській області станом на 29 квітня підтверджено 237 випадків зараження коронавірусом. За останню добу в області лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова, Зміївського, Харківського, Чугуївського районів.

Госпіталізовано 97 осіб з лабораторно підтвердженим коронавірусом, 117 – на самоізоляції.

19 людей одужало, 4 людини померло.