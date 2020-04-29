24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

62 медики захворіли на коронавірус на Харківщині, один з них в реанімації

- Читать новость на русском
Коронавірус серед медичних працівників Харківщини
Коронавірус серед медичних працівників Харківщини / 5 канал

За час пандемії коронавірусу на Харківщині небезпечним вірусом інфікувалося 62 медики. Вони працюють у 16 медичних закладах області.

Серед інфікованих є як лікарі, так і медичні сестри та санітари. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер у своєму телеграм-каналі.

Важливо В Україні понад 9 тисяч українців інфікувалися COVID-19

Серед хворих – працівники Харківської міської клінічної лікарні №13, Обласної клінічної лікарні, Центру екстреної невідкладної допомоги та медицини катастроф, Харківської міської поліклініки №25, Валківської ЦРЛ, Ізюмської ЦМЛ Піщанської Богоматері, Зміївської ЦРЛ, Зміївського центру первинної медико-санітарної допомоги, Туберкульозного санаторію Володимирський, Інституту патології хребта та суглобів ім. Сітенко, Обласної психіатричної лікарні № 1, Вовчанської ЦРЛ, Харківської міської поліклініки №21, Харківської міської клінічної дитячої лікарні №16, Військово-медичного клінічного центру Північного регіону, МКБЛ №25 ХМР.

Один з медиків з Обласної психіатричної лікарні №1 перебуває у реанімації на кисневій підтримці.

Загалом в Україні вже 1976 працівників медичної сфери захворіли на COVID-19. Така кількість хворих на COVID-19 медпрацівників становить майже 20% від усіх підтверджених випадків. Тобто, кожен 5-й інфікований в Україні – працівник медзакладу.

Коронавірус в медичних закладах Харківщини

Коронавірус на Харківщині: коротко

За весь період реєстрації в Харківській області станом на 29 квітня підтверджено 237 випадків зараження коронавірусом. За останню добу в області лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання на COVID-19 – у мешканців Харкова, Зміївського, Харківського, Чугуївського районів.

Госпіталізовано 97 осіб з лабораторно підтвердженим коронавірусом, 117 – на самоізоляції.

19 людей одужало, 4 людини померло.

Автор: Ігор Саджениця
Теги: Коронавірус COVID-19 Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Харкова Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
27 квітня , 17:43 Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза
Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
23 квітня , 15:01 Що робити, якщо швидка допомога відмовляється приїжджати: поради юриста
Олександр Бевза