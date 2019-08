6 фактів про вагітність і догляд за дітьми, які перевернуть ваш світ

Медична наука не стоїть на місці. Ті рекомендації лікарів, які ще десять років тому вважалися незаперечними, сьогодні вже викликають питання у прихильників доказової медицини.

Ось приклади таких фактів, об'єднаних темою батьківства.

Читайте також: Коли краще народжувати дітей: назвали пори року

1. Деякі методи штучного запліднення не ефективніші звичайного сексу.

Було. Раніше вважалося, що якщо простимулювати яєчники гормональними препаратами, а потім ввести сперму прямо в порожнину матки, то шанси на зачаття підвищаться. Цей метод використовували для лікування безпліддя.

Стало. Але дослідження за участю 253 пар, половина з яких піддавалася таким маніпуляціям, а друга половина намагалася завагітніти природним шляхом показало: стимуляція яєчників в поєднанні з внутрішньоматковою інсемінацією (офіційна назва процедури) не перевищує в результативності звичайний секс.



Схуднення не впливає на народження

2. Схуднення не підвищує шанси жінки на природні пологи.

Було. Існують дані про те, що надмірна вага знижує фертильність, а в разі настання вагітності збільшує ймовірність кесаревого розтину. Але, на жаль, це не означає, що якщо потім схуднути, жінку чекають вагінальні пологи.

Стало. Рандомізоване дослідження, в якому взяли участь 577 жінок з ожирінням, показало: ймовірність зачати дитину і народити її природним шляхом у пацієнток, які цілеспрямовано втрачали вагу в період лікування безпліддя, була навіть нижче, ніж у тих пацієнток, які намагалися завагітніти, не змінюючи раціон харчування і спосіб життя.

3. Здоровим вагітним не потрібен скринінг щитоподібної залози.

Було. Десятиліттями лікарі були переконані, що зниження функції щитоподібної залози (гіпотиреоз) у вагітної жінки може призвести до викидня, передчасних пологів або порушення інтелекту у дитини. Тому акушери спрямовують вагітних до ендокринолога. А той, у свою чергу, вимагає пройти УЗД щитоподібної залози та здати аналізи гормонів, щоб вчасно діагностувати гіпотиреоз.

Стало. Виявилось, це неефективно. Так, за результатами експерименту, опублікованими в авторитетному The New England Journal of Medicine, IQ трирічних дітей, матері яких під час вагітності проходили скринінг щитовидки (і при виявленні гіпотиреозу отримували левотироксин), не відрізнявся від IQ малюків, матері яких не обстежувалися в ендокринолога.

4. Нікотинові пластирі під час вагітності не працюють.

До 22% жінок розвинених країн продовжують курити під час вагітності, і це один з основних факторів ризику передчасних пологів та інших ускладнень. Щоб майбутні матері кидали курити, лікарі рекомендують їм клеїти нікотинові пластирі та відвідувати курси психотерапії.



Дітям не потрібно профілактично лікувати глисти

Однак дослідження за участю 1050 жінок довело: вагітні, які використовували нікотинові пластирі, кидали курити не частіше, ніж вагітні, яким видали плацебо-пластирі. Кокрейнівскій огляд підтвердив, що замісна нікотинова терапія не покращує результати вагітності.

Більше міфів: Топ-6 міфів про грудне вигодовування: що необхідно знати

5. Лікувати дітей від глистів про всяк випадок не потрібно.

Було. В Україні та в деяких інших країнах існує популярна ідея, що дошкільнята часто хворіють на глисти й від цього поводяться неспокійно, скриплять зубами уві сні, страждають від болю в животі або алергії. Тому деякі мами (а також, на жаль, педіатри старого гарту) вважають нормальним час від часу їх лікувати. Тобто, давати протигельмінтні препарати без впевненості, що проблема дійсно в глистах.

Стало. Доказова медицина проти такого підходу. Антигельмінтні препарати часто викликають шкідливі для здоров'я побічні ефекти. Навіть в Індії, де, на відміну від України, діти часто страждають від глистів, практика давати їм антигельмінтні препарати в профілактичних цілях кожні півроку себе не виправдала. Проти такої профілактики виступають і автори метааналізу 2017 року.

6. Обмежувати арахіс в раціоні маленьких дітей безглуздо.

Було. Алергія на арахіс діагностується менш ніж у 1% людей. Але оскільки вона може призвести до анафілактичного шоку, педіатри часто рекомендують батькам виключити арахіс з раціону маленьких дітей. Особливо, якщо у когось в сім'ї вже є алергія на цей горіх.

Стало. Дослідження говорять протилежне: ризик виникнення алергії на арахіс однаковий в будь-якому віці. Більш того, діти з групи ризику до алергії, яким давали арахіс в перші роки життя, стикалися з алергією на нього в три рази рідше ніж ті, які спробували його тільки після трьох років. Судячи з систематичного огляду 2016 року, та ж тактика правильна і для яєць: раннє їх введення в раціон знижує ризик алергії протягом подальшого життя.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.