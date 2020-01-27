6 факторів, які впливають на апетит

Дієтологи та нутріціологи говорять, що найкращий спосіб подолати голод і апетит – це слідувати сигналам свого організму. Зрештою, визначним фактором того, що викликає у нас почуття голоду є складна взаємодія організму та мозку.

Апетит і голод іноді розглядають як одне ціле, хоч вони у своїх визначеннях дуже різні. Зокрема, можна відчувати апетит, не будучи голодним. Є багато факторів, які впливають на бажання щось з'їсти. Нижче перераховуємо шість найпоширеніших.

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Лептин

Лептин – гормон, який діє на гіпоталамус – центр головного мозку, який регулює відчуття апетиту. Він виробляється жировими клітинами, тому чим більше жиру містять ваші жирові клітини, тим більше лептину вони виробляють і тим менший у вас апетит.

Звичні харчові схеми впливають на вироблення лептину дуже цікавим способом. Якщо ви послідовно переїдаєте, ваші жирові клітини насправді зменшують вироблення лептину, щоб пристосувати бажані схеми харчування, дозволяючи вашому апетиту залишатися великим навіть у той час, коли ви набираєте вагу.

Також ваш організм знижує рівень лептину при схудненні, збільшуючи апетит.

Сезонність



У холодну пору року нам хочеться ситнішої їжі/Фото:Unsplash

Чи знали ви, що ви швидше відчуваєте голод у холодну погоду, ніж у теплу, а також хочете страв з високою калорійністю. Коли ви знаходитесь на холоді, організм швидше перетравлює їжу, аби забезпечити вас достатньою кількістю тепла. Відповідно, шлунок спорожнюється швидше, а ви частіше відчуваєте голод.



Фізична активність підвищує апетит/Фото:Unsplash

Спорт

Люди, які регулярно займаються фізичними вправами, мають тенденцію до здорового апетиту. Ви напевно помічали, як різко з'являється відчуття голоду відразу після виконання фізичних вправ? Так відбувається тому, що фізичні навантаження "витягують" накопичену енергію (тобто глюкозу та жирні кислоти) з тканин тіла.

Вправи, як фізичні, так і психічні, також сповільнюють проходження їжі через травний тракт, змушуючи вас довше відчувати себе ситими. Ба більше, це зменшує тривожність і, таким чином, бажання щось з’їсти.

Ось чому прийом їжі безпосередньо перед тренуванням може викликати у вас спазми або печію – живіт наповнений їжею, яка не встигла засвоїтися організмом.

Хвороби чи травми



Захворювання можуть впливати на почуття ситості/Фото:Unsplash

Сильні фізичні навантаження або травми, такі як зламана кістка, операція, опік і висока температура, знижують апетит і уповільнюють природні скорочення кишкового тракту.

Коли ви хворієте або травмовані, кількість вироблення цитокінів збільшується. Цитокіни можуть знизити ваш апетит, щоб зберегти енергію для боротьби з короткочасними недугами, енергію, яка в іншому випадку буде використана для перетравлення їжі.

Лікарські препарати



Лікарські препарати можуть як збільшувати, так і зменшувати відчуття голоду/Фото:Unsplash

Деякі лікарські препарати впливають на апетит. Приклади препаратів, що підвищують апетит: антидепресанти, антигістамінні засоби (таблетки від алергії), сечогінні засоби, стероїди (борються із запаленням) та транквілізатори (заспокійливі препарати).

Те, що препарат впливає на апетит, майже ніколи не є підставою для того, аби припинити його прийом. Однак, варто знати, що є прямий взаємозв'язок між препаратом та вашим бажанням їжі. Консультуйтеся з лікарем перед початком прийому будь-якого лікарського препарату.

Соціальний фактор



Доступність їжі – одна з причин більшого споживання калорій/Фото:Unsplash

Впродовж останніх 30 років люди стали споживати більше калорій. Така тенденція пов'язана зі збільшенням розмірів порцій у меню ресторанів та фасованих продуктів. Значне зниження витрат на виробництво харчових продуктів в поєднанні з інтенсивною конкуренцією серед підприємств харчової промисловості призвело до того, що нас постійно засипають комерційною рекламою продуктів.

Відтак, апетити людей завищені, і це, швидше за все, не зміниться найближчим часом. Насправді, дослідження показали, що кількість споживаної нами їжі має сильну позитивну кореляцію з доступністю їжі.

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