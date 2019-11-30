6 найабсурдніших методів лікування імпотенції

Чоловічі проблеми зустрічалися в усі часи. Що тільки не придумували для їх вирішення. А деякі методи більше схожі на тортури, ніж на лікування.

Про найабсурдніші методи лікування імпотенції розповів дерматовенеролог, уролог Сергій Ленкін.

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Дивні методи лікування імпотенції

1. Уретральні стрижні

Довгі металеві стрижні вставляли безпосередньо в уретру. У XVIII столітті вважалося, що це може призвести до ерекції.

2. Осині жала

На Сході лікувати імпотенцію пропонувалося втиранням в пеніс суміші з жал ос та олії. За десять днів чоловік повинен був вилікуватися. Цікаво тільки, як діставали з ос жала?

3. Електричні ремені

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На початку XIX століття популярними стали медичні електричні пояси. Чоловік пов'язував пояс навколо талії, а потім поміщав ще одну насадку на геніталії та пускав струм.

4. Сперма тварин

На початку XIX століття французький лікар Чарльз Едуард Браун-Секвард припустив, що ін'єкція сперми тварин може вилікувати імпотенцію. У віці 72 років він ввів собі екстракт з яєчок собак і морських свинок. Багато хто з його колег-медиків вирішили протестувати лікування і на своїх пацієнтах.

5. Підігрівач передміхурової залози

За допомогою цього пристрою "лікували" з початку минулого століття. Один його кінець підключався до електричної розетки, а інший – до простати. Потім лампочка спалахувала і тепло йшло до передміхурової залози "стимулювати мозок черевної порожнини"

6. Лікування імпотенції за допомогою струму

У перші роки після винайдення струму, його стали застосовувати для лікування імпотенції. Хворого прикріплювали до ліжка спеціальними ременями й пускали струм. Передбачалося, що після цього у чоловіка буде не тільки відмінна ерекція, а й великий статевий орган.

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