6-річна дівчинка впала в кому після того, як випила шість літрів води
У Мелітополі Запорізької області 6-річна дівчинка впала в кому через те, що батьки змусили її випити шість літрів води.
Дитину госпіталізували до лікарні, у неї підозрювали менінгіт, пише місцевий сайт Z-city.
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Проте реабілітологи цей діагноз не підтвердили. Вони зазначили, що у дитини набряк мозку.
Відомо, що батьки запідозрили, що дитина чимось отруїлася. Тому вирішили їй дати води, щоб промити шлунок.
– зниження або відсутність апетиту;
– загальна слабкість;
– діарея;
– біль у животі;
– здуття живота;
– нудота і блювота;
– холодний липкий піт;
– низький тиск;
– прискорене серцебиття.
Така кількість рідини призвела до набряку мозку. Через це у дівчинки виникли судоми і вона впала в кому.
Пізніше стало відомо, що дівчинку перевели у Запорізьку обласну дитячу лікарню.
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