6-річна дівчинка впала в кому після того, як випила шість літрів води

У Мелітополі Запорізької області 6-річна дівчинка впала в кому через те, що батьки змусили її випити шість літрів води.

Дитину госпіталізували до лікарні, у неї підозрювали менінгіт, пише місцевий сайт Z-city.

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Проте реабілітологи цей діагноз не підтвердили. Вони зазначили, що у дитини набряк мозку.

Відомо, що батьки запідозрили, що дитина чимось отруїлася. Тому вирішили їй дати води, щоб промити шлунок.

Харчове отруєння – симптоми – висока температура;

– зниження або відсутність апетиту;

– загальна слабкість;

– діарея;

– біль у животі;

– здуття живота;

– нудота і блювота;

– холодний липкий піт;

– низький тиск;

– прискорене серцебиття.

Така кількість рідини призвела до набряку мозку. Через це у дівчинки виникли судоми і вона впала в кому.

Пізніше стало відомо, що дівчинку перевели у Запорізьку обласну дитячу лікарню.

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