6-річна дівчинка впала в кому після того, як випила шість літрів води

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6-річна дівчинка впала в кому (фото ілюстративне)
6-річна дівчинка впала в кому (фото ілюстративне) / newpharma.be

У Мелітополі Запорізької області 6-річна дівчинка впала в кому через те, що батьки змусили її випити шість літрів води.

Дитину госпіталізували до лікарні, у неї підозрювали менінгіт, пише місцевий сайт Z-city.

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Проте реабілітологи цей діагноз не підтвердили. Вони зазначили, що у дитини набряк мозку.

Відомо, що батьки запідозрили, що дитина чимось отруїлася. Тому вирішили їй дати води, щоб промити шлунок.

 
Харчове отруєння – симптоми
– висока температура;
– зниження або відсутність апетиту;
– загальна слабкість;
– діарея;
– біль у животі;
– здуття живота;
– нудота і блювота;
– холодний липкий піт;
– низький тиск;
– прискорене серцебиття.

Така кількість рідини призвела до набряку мозку. Через це у дівчинки виникли судоми і вона впала в кому.

Пізніше стало відомо, що дівчинку перевели у Запорізьку обласну дитячу лікарню.

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Теги: Здоров'я Медицина Діти Новини Запоріжжя
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