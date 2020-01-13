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6 способів зменшити вплив стресу на шкіру

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8 способів полегшити вплив стресу на шкіру / Unsplash

Всі проблеми зі здоров'ям позначаються на зовнішності. Серед них – стрес, який негативно вливає не лише на настрій та самопочуття людини, а й на стан шкіри. Читайте у матеріалі Здоров'я 24 рекомендації, як можна зменшити вплив стресу на шкіру

Так, нервовість і стрес погіршують проблеми зі шкірою та викликають старіння. До прикладу, може посилитися псоріаз чи екзема, з'явитися сухість, почервоніння шкіри та акне, розширитися кровоносні судини.

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Також деякі люди, побачивши погіршення зовнішнього стану шкіри, переймаються за вигляд і це лише посилює стресове напруження. Пропонуємо переглянути список рекомендацій, які допоможуть полегшити вплив стресу на шкіру.

Догляд за шкірою

У жодному разі не можна нехтувати шкірою. Навіть, якщо ви втомлені чи напружені, варто пам'ятати про процедури щодо догляду за шкірою обличчя і тіла. До прикладу, не лягати спати з макіяжем, або виходити на вулицю без SPF-захисту.

полегшити вплив стресу на шкіру
Поради, як полегшити вплив стресу на шкіру / Unsplash

Спорт

Займіться регулярними фізичними вправами. Це чудово впиває на шкіру. Якщо немає змоги відвідувати спортзал, фітнес-центри, танцювальні гуртки тощо, в інтернеті є чимало рекомендацій щодо вправ, які можна зробити у домашніх умовах. 

Час для себе

Любіть себе і спробуйте навіть з навантаженим графіком завжди знаходити час для того, що вам подобається – прочитайте книгу, прийміть ванну, вийдіть на прогулянку тощо. Не варто плутати це з лінню. Якщо ви хочете полежати в ліжку за переглядом "нетфліксу" – зробіть це і відпочиньте від того, що викликає стрес.

Сон

Для кращого самопочуття потрібно мати здоровий сон. Звісно, якщо ви пережили нервовий день, то вночі навряд чи відразу можна заснути без зайвих думок. Спробуйте ввімкнути заспокійливу музику, подумайте про речі, які викликають позитивні емоції тощо. 

Відверта розмова

Інколи розмова з близькою людиною допомагає найбільше, ніж будь-які інші рекомендації. Головне правило – не замикатися у собі та своїх проблемах.

Подорож

Сплануйте провести вихідні в іншому місті, або закордоном. Нові позитивні емоції та зміни зменшать рівень стресу і відповідно покращать зовнішній вигляд. 


Поради, як полегшити вплив стресу на шкіру / Unsplash

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Краса Новини Здоров'я Здорове життя Психологія Дерматологія
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