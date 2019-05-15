70% усіх випадків кору в Європі зафіксовані в Україні

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Епідемія кору
Епідемія кору / prime.md

За перші два місяці 2019 року понад 70% випадків кору в Європі зафіксовано саме на території України.

ВООЗ зазначило, що за січень-лютий 2019 у 42 країнах зафіксували 34 300 випадків кору.

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13 хворих (тобто 0,04% від загальної кількості випадків) померли. Усі смерті випадки припадають на три країни – Україну, Албанію та Румунію.

Кір у світі
Кір у світі 

 
Кір – що це?
Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Безпосередньо в Україні зафіксовано понад 70% усіх випадків кору в Європі за вказаний проміжок часу. Для допомоги постраждалим країнам організація вирішила створити оперативний центр.

Кір в Україні
Кір в Україні

Щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).

Що треба знати про кір: дивіться відео

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Інфографіка Кір
Джерело: Здоров'я 24
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