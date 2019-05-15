70% усіх випадків кору в Європі зафіксовані в Україні
За перші два місяці 2019 року понад 70% випадків кору в Європі зафіксовано саме на території України.
ВООЗ зазначило, що за січень-лютий 2019 у 42 країнах зафіксували 34 300 випадків кору.
Читайте також: Скільки людей померли від кору в Україні
13 хворих (тобто 0,04% від загальної кількості випадків) померли. Усі смерті випадки припадають на три країни – Україну, Албанію та Румунію.
Безпосередньо в Україні зафіксовано понад 70% усіх випадків кору в Європі за вказаний проміжок часу. Для допомоги постраждалим країнам організація вирішила створити оперативний центр.
Щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).
Що треба знати про кір: дивіться відео
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.