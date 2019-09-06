74-річна жінка народила дівчат-двійнят

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74-річна жінка народила двійню
74-річна жінка народила двійню / pinterest.com

У Індії 74-річна жінка народила дівчаток-двійнят після майже шістдесяти років безуспішних спроб завагітніти.

В індійському штаті Андхра-Прадеш 74-річна Ерраматті вперше стала мамою, пише Daily Mail.

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Жінка завагітніла за допомогою екстракорпорального запліднення (ЕКЗ). І породілля і діти почуваються добре.

Ерраматті з чоловіком Раджа Рао одружені вже 57 років, протягом цього часу усі спроби завагітніти були невдалими. А тридцять років тому у жінки почалася менопауза.

 
ЕКЗ – як проходить цей процес

Суть процедури ЕКЗ полягає в заплідненні яйцеклітини поза організмом. Яйцеклітини запліднюють сперматозоїдами в лабораторних умовах. Далі їх культивують на спеціальних середовищах. Отриманий ембріон переносять у порожнину матки. Там згодом відбувається його подальше природний розвиток, який закінчується народженням дитини.

У 2018 році Ерраматті дізналася про те, що у їхньому штаті 55-річна жінка завагітніла шляхом ЕКЗ. Вона звернулася в клініку репродуктивного здоров’я.

Жінка завагітніла за допомогою екстракорпорального запліднення
Жінка завагітніла за допомогою екстракорпорального запліднення

І процес запліднення, і виношування малюка проходили добре. З точки зору медицини, жінка була готова до зачаття. Але оскільки у жінки настала менопауза і у неї не було яйцеклітини, то її отримали від іншого донора. Після чого яйцеклітину запліднили спермою чоловіка Раджа Рао.

Ерраматті з чоловіком Раджа Рао
Ерраматті з чоловіком Раджа Рао

Дівчатка народилися шляхом кесаревого розтину. Мати і діти здорові і не мають ніяких ускладнень. Годувати дітей жінка не зможе, тож молоко новонародженим нададуть з донорського банку

Коли Мангаямма підтвердить свій вік документально, вона стане найстаршою жінкою, якій вдалося народити. Поточний рекорд належить іспанці Марії дель Кармен Бусада де Ларі (Maria del Carmen Bousada de Lara), яка стала матір'ю двійнят в 66 років.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Вагітність і пологи Діти Індія
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