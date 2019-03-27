7 міфів про вагіну, які руйнують сексуальне життя

Знання особливостей жіночої анатомії і фізіології допоможе розібратися жінкам і їх партнерам і партнеркам, як зробити секс безпечним, зберегти здоров'я після бурхливої ночі, досягти оргазму і спати спокійно.

Що таке дівоча пліва, яка будова вагіни, її розміри, які механізми жіночого збудження і причини оргазму?

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1. Дівоча пліва закриває вхід у піхву.

За своєю структурою дівоча пліва буває різною (товста, тонка) і має отвори, (адже менструальна кров повинна якось виходити). За еластичністю: еластична і не зовсім. Це все і впливає на те, буде кров при першому статевому акті чи ні. Статистика каже про те, що практично у 40% дівчат крові не буває. Остаточно дівоча пліва розривається при пологах.

2. Всі дорослі жінки можуть займатися сексом.

Є захворювання вагінізм – мимовільний спазм м'язів, що замикають вхід у піхву, в результаті якого проникнення стає неможливим або складним.

Вагинизмом страждає кожна шоста жінка. У одних спазм м'язів промежини виникає при одній думці про секс, у інших при реальній загрозі проникнення. Таких жінок об'єднує одне: підсвідоме неприйняття і відраза до сексу і наявність якоїсь психологічної травми.

3. Сухість – відсутність збудження.

Так, переважно виділення піхви – є ознакою збудження, але бувають захворювання, при яких зменшується кількість секрету. Це може бути результатом інфекції, запалення піхви, застосування агресивних засобів особистої гігієни, спринцювань, лікування вагінальними препаратами, використання сперміцидів.

4. Біль під час сексу – норма.

Навіть якщо він не сильний – це не норма, а конкретна медична проблема. Без сумніву, секс повинен викликати тільки приємні відчуття. Біль під час статевого акту терпіти не можна. Це прямий шлях до ускладнень. З'явився біль, повторився – до лікаря, щоб вирішити проблему в корені.

5. Вагіна розтягується через велику кількість сексу.

Це неправда: при збуджені жіночі статеві органи збільшуються в розмірах через приплив крові, а еластичність допомагає їм повернутися до колишнього розміру в спокої. Так само, як і у чоловіків ерекція не "розтягує" пеніс і не перетворює його в в'ялу ганчірочку через великої кількості сексу.



Вагіна не збільшується від великої кількості партнерів

6. Відсутність задоволення через короткий член.

Піхва середньостатистичної жінки має глибину 9-10 сантеметрів. Цього цілком достатньо, щоб в ньому "зручно розмістився" стандартний статевий член довжиною 13-14 сантиметрів. Члени великого розміру у багатьох жінок викликають дискомфорт під час сексу.

Задоволення жінки ніяк не залежить від довжини статевого члена. Важливіше відчуття наповненості піхви, яке виникає при подразненні його рецепторів. А оскільки рецептори в основному зосереджені в 1-3 сантиметрів від входу в піхву, можна припустити, що подразнювати все, що далі і глибше, не має сенсу.

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7. Точки G, A, U.

Більшість жінок не здатні відчувати оргазм лише при вагінальній стимуляції. Насправді слизова піхви практично позбавлена чутливості. Впливу пенісом тільки на ці зони недостатньо для досягнення оргазму. Необхідні додаткові стимули.

Найчутливіша зона статевих органів – клітор. З точки зору анатомії клітор – жіночий аналог статевого члена. Як і пеніс, він має головку, але при цьому кількість нервових закінчень в ній вдвічі більше, ніж у чоловічого органу, а функція всього одна –сексуальне задоволення.

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