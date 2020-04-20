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7 ознак, що у вас на карантині з'явились проблеми з алкоголем

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Зловживання алкоголем на карантині / Unsplash

Режим загальної самоізоляції для багатьох людей супроводжується стресом і страхом перед майбутнім, страхом втратити роботу. Деякі справляються з цими проблемами за допомогою алкоголю.

Експерти порталу The Conversation перерахували сім ознак того, що вам пора переглянути своє ставлення до  алкоголю на карантині.

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7 ознак, що ви забагато п'єте на карантині 

1. Вам хочеться випити, коли ви відчуваєте нудьгу, стрес або самотність

Фахівці стверджують, що в разі, коли алкоголь використовують, як засіб впоратися з якимось негативним почуттям або заглушити його, то зазвичай обсяги випитого зростають.

2. У вас з'явилися проблеми зі сном

Алкоголь хоч і дає відчуття розслаблення, але в цілому він погано відбивається на психічний стані та порушує сон. Якщо в режимі самоізоляції ви стали більше пити і гірше спати, то, швидше за все, ці два явища пов'язані між собою.

3. Ви не справляєтеся з основними щоденними обов'язками

Якщо через важке похмілля ви не зробили якусь важливу роботу або опинилися не в змозі приготувати дітям сніданок – це погана ознака. Якщо алкоголь починає втручатися у ваше життя, то вам пора зав'язувати.

4. Ви стали поводитися агресивно

Ви помічаєте, що стаєте агресивним і схильним до насильства після випивки? Експерти кажуть, що це явна ознака проблем з алкогольними напоями.

5. Ви перестали п'яніти

Якщо ви помітили, що вам потрібно більше спиртного, щоб сп'яніти, це свідчать про те, що у вас розвивається толерантність. Це є ранньою ознакою алкоголізму.

6. Регулярно п'єте на самоті

Самостійне вживання алкоголю частіше зустрічається серед людей, які залежать від алкоголю.

7. Турбота з боку інших

Якщо близькі вам люди починають коментувати, скільки ви п'єте, або висловлюють занепокоєння, що ви вживаєте занадто багато, це може бути одним із ранніх ознак проблеми. 

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Психологія Алкоголь Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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