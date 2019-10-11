7 ознак які вказують, що ви у взаємозалежних відносинах

Відносини пари – це завжди складне поняття, ідеальної моделі не існує, стандартних рекомендацій теж, головним показником того, що відносини хороші – обидва партнери щасливі. Однак, часто пара перебуває в залежності одне від одно, так от такі відносини – точно не є щасливими.

Психолог Маргарет Пол зазначає, що основний показник, на який варто орієнтуватися – це ваші особисті почуття, якщо ви відчуваєте, що залежите від іншої людини у власному відчутті цінності, або ви вдаєтеся до маніпуляцій для того, щоб отримати схвалення чи любов.

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Зокрема, якщо ви перетягуєте на себе відповідальність за почуття вашого партнера і пояснюєте це тим, що ви піклуєтесь про нього, то це ніщо інше, як контроль та спосіб отримати його любов та схвалення.

Іноді партнери можуть бути навпаки дуже вимогливими. Як правило, у співзалежних відносинах у партнерів різні ролі: один приймає (відчуває себе спустошеним, невдоволеним, потребує уваги та часто порівнює себе з іншими), а другий – віддає (це такий собі перфекціоніст, якому важливо відчути свою потрібність, але при цьому, удає, що страждає).

Сім ознак співзалежних відносин:

1. Ви не відчуваєте себе присутніми у відносинах.

У вас немає прив’язаності до партнера і вам не весело разом.

2. Ви часто стресуєте поруч з партнером. А в компанії інших людей – вам набагато спокійніше.

3. Ви часто сваритеся і думаєте, що відносини налагодяться тільки тоді, коли інший зміниться.

4. Не відчуваєте розвитку та розуміння що загрузнули у відносинах.

Ви часто припускаєте, що у відносинах з іншим партнером – могло бути краще.

5. Уважні до почуттів партнера, при цьому не звертаєте уваги на власні. Часто ви взагалі не розумієте, що відчуваєте.

6. Часто поводите себе так, щоб отримати схвалення партнера.

7. У своїх відчуттях і переживаннях звинувачуєте партнера і не берете відповідальність на себе.

Психолог додає, що якщо ви відчуваєте, що знаходитесь у співзалежних відносинах, не поспішайте звинувачувати партнера, оцініть те, як ви ставитесь до партнера.

Адже, ви не можете контролювати свого партнера, але ви цілком в змозі контролювати себе.

Вчіться любити себе і визначати свою цінність. І не намагайтеся робити те, що не у ваших силах.