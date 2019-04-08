7 правил, які збережуть вам здоров'я

У МОЗ склали перелік дій, без яких не обійтися людині в сучасному світі, якщо вона хоче бути здоровою.

Ці праила допоможуть вам перевірити себе або ж нагадати, що саме треба "підтягнути", щоб краще піклуватися про себе та близьких, написала в. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

Читайте також: Як виявити рак на ранніх стадіях: календар обстежень

1. Харчування

Чи запланували ви до свого сьогоднішнього раціону 5 овочів та фруктів? Чи їли цього тижня рибу, хоча б 2 рази? Чи їли достатньо яєць? А молочних та ферментованих продуктів?

У сучасному темпі життя дотримуватися здорової дієти непросто, але вкрай потрібно, якщо хочете зменшити ризики захворіти на серцево-судинні хвороби, діабет 2 типу та деякі види раку.

Щоб жити довго та здорово, від сьогодні зменште в раціоні, принаймні, булочки, цукор, сіль та ковбасу. Не забувайте пити воду!

2. Фізична активність

Сидіння – нове куріння, чули такий вираз? Шкоду від надмірного сидіння – чим ми всі грішимо час від часу – підтверджує велика кількість досліджень.

Коли ми багато сидимо й при цьому не рухаємося, організм буквально "вимикається". Сповільнюється обмін речовин, що впливає на нашу здатність регулювати рівень цукру в крові, метаболізувати жири, негативно впливає на тиск та послаблює м'язи й кістки.

Все це разом має негативні наслідки для здоров’я – від появи надмірної ваги до серйозних хвороб внутрішніх органів.

3. Відмова від шкідливих звичок

Ви ж знаєте, що безпечної дози алкоголю не існує? А люди, які курять сигарети, в 15-30 разів частіше отримують рак легень або вмирають від цієї хвороби, ніж люди, які не курять. Просто наважтеся відмовитися від цього, бо ви того варті.

4. Вакцинація

Навіть здорове харчування, спорт і відсутність шкідливих звичок не вбереже від інфекційних хвороб, якщо у вас немає до них імунітету. Для цього існує вакцинація.

За даними ВООЗ вакцинація запобігає від 2 до 3 мільйонів смертей щороку. Ще 1,5 мільйонів смертей можна було б уникнути, якщо покращити охоплення вакцинацією.

Щеплення потрібні і дітям, і дорослим.

Вакцини, які входять до національного календаря щеплень, обов’язково треба робити в Україні. Вони закуповуються за кошти платників податків та надаються безоплатно.

5. Профілактичні обстеження

Це як правила гігієни – не можна не дотримуватися в цивілізованому світі.

80% смертей в Україні спричиняють захворювання, які викликає спосіб життя людини та пізній початок лікування. Це рак, діабет та серцево-судинні хвороби. Регулярні огляди у вашого лікаря – один зі способів захистити себе та свою сім’ю.

Фізична активність – важливий чинник здорового життя

6. Обрати свого лікаря

Понад 27 мільйонів українців вже обрали своїх лікарів. Якщо ви досі не маєте свого лікаря (терапевта, педіатра чи сімейного лікаря) – оберіть його. Це ваша гарантія кваліфікованої консультації щодо більшості питань, які стосуються здоров’я.

Знайти сімейного лікаря, найближчу амбулаторію до роботи чи дому, можна за допомогою електронної мапи.

Обирайте лікарів і потім, щоразу як виникатиме бажання загуглити діагноз чи порадитися зі знайомими – записуйтеся на прийом до фахівця.

7. Знати свої права в системі охорони здоров’я

Це теж елемент здорового способу життя і спосіб зробити здоровішою всю медичну систему.

Трансформуємо охорону здоров’я, щоб випадки порушення прав людини не допускалися або ж відстежувалися більш ефективно та ніхто не міг уникнути відповідальності за свої дії. У цих змінах нам дуже допоможе, якщо кожен громадянин буде активним у захисті своїх вправ.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.