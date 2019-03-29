7 продуктів, які можна їсти скільки завгодно і не товстіти

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Які продукти можна їсти скільки завгодно і не товстіти
Які продукти можна їсти скільки завгодно і не товстіти / unsplash.com

Щоб не набрати зайві кілограми, дієтологи радять обмежити вживання певної їжі або ж взагалі відмовитися від неї. Та існують продукти, які можна їсти багато і не перейматися за свою фігуру.

Дієтолог Андрій Маковецький розповів, що саме можна їсти без обмеження.

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1. Рукола

Можете забути про несмачну зелень! Салат з руколи — добрий варіант гарніру! Дві чашки руколи містять всього 10 калорій, тому нею можна, наприклад, сміливо замінити хліб.

2. Чорниця

Чорницю можна назвати універсальним продуктом, щоб перекусити. Всього 85 калорій на чашку, вона багата вітамінами і мікроелементами. Чорницю можна додавати до смузі і йогурту, або ж зробити з неї морозиво.

3. Едамам

Ці боби можуть продаватися як свіжими, так і замороженими, в очищеному вигляді і разом з “шкаралупками”. Їх варто спробувати і зробити частиною свого раціону. Чашка едамаму містить 130 калорій. Боби можна використовувати і як пікантну добавку до страв, і як самостійну закуску.

Едамам
Едамам

4. Яєчний білок

Яєчного білка ви можете їсти стільки, скільки захочеться, адже в одному білку цілих 4 грами протеїну і всього 17 калорій. Ви можете вживати білки як окремо, так і разом з жовтками, адже в жовтках міститься безліч мікроелементів (правда, і додаткові калорії теж).

5. Апельсини

У жодному разі не робіть з апельсинів сік: м'якуш — це найкорисніше, що є у цього фрукта. Щоденне вживання апельсинів не лише покриває добову дозу вітаміну С, але також насичуєте свій організм іншими мікроелементами, наприклад, фолієвою кислотою, калієм і вітамін В1. В одному середньому апельсині міститься приблизно 60 калорій, а клітковина дозволить вам залишатися ситими до наступного прийому їжі.

6. Солодка картопля (батат)

Цей, здавалося б, нічим не примітний коренеплід — одна з найбільш корисних рослин на планеті. Він надзвичайно багатий бета-каротином і вітаміном А. Одна середня картоплина містить близько 112 калорій. Оскільки цей коренеплід дуже ситний, однієї картоплини вам буде достатньо.

Батат

7. Горох цукровий

Горох цукровий має натуральний солодкуватий смак. Одна чашка цього гороху містить 35 калорій і 2 грами клітковини та протеїну.

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Теги: Здорове життя Здоров'я Новини Здоров'я Здорове харчування
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