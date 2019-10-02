7 продуктів, які не можна вживати з ліками

Продукти можуть негативно впливати на дію ліків. Деякі з них значно підсилюють їхню ефективність, а інші навпаки – послаблюють.

Існують продукти, які так сильно впливають на дію препаратів, що можуть зробити лікування повністю неефективним.

Читайте також: "Фуфломіцини": як визначити, що ліки неефективні

1. Грейпфрут

Цей фрукт безперечно найгірший серед продуктів, коли справа доходить до прийому ліків. Компоненти грейпфрутового соку взаємодіють з ферментами печінки та кишківника, через що препарати всмоктуються і метаболізуються в організмі не так, як задумали виробники.

Які ліки не можна поєднувати: "Ксанакс", еритроміцин, "Кларитин", лозартан, карбамазепін, "Віагра", теофілін.



Грейпфрут підсилює дію багатьох ліків

2. Капуста

Якщо у вас є ризик тромбозу, то капусняк і голубці краще віддати ворогу. Вся річ у тім, що в капусті багато вітаміну К. У звичайних ситуаціях це скоріше плюс, але якщо вам призначили ліки, що розріджують кров, все навпаки. Такі препарати називаються антикоагулянтами, їх призначають людям з високим ризиком утворення тромбів в судинах. Наприклад, тим, хто вже пережив інфаркт або інсульт. Крім капусти, людям на антикоагулянтах слід бути обережними з броколі, петрушкою і шпинатом – в них теж багато вітаміну К.

Які ліки не можна поєднувати: варфарин, дикумарин та інші антикоагулянти.

3. Журавлинний сік

Журавлина і сік з неї вважається ефективним народним засобом від циститу. В реальності доказів його ефективності при запаленні сечового міхура немає. При цьому лікарі застерігають пацієнтів, які приймають антикоагулянти, від частого вживання журавлини. Вважається, що вона уповільнює всмоктування препарату.

Які ліки не можна поєднувати: варфарин.



Журавлина порушує всмоктування антикоагулянтів

4. Кола

Кола значно збільшує швидкість всмоктування популярного знеболювального і жарознижувального ібупрофену. Якщо запиваєте його колою замість води – зменшуйте дозу ліків, інакше є ризик передозування.

Які ліки не можна поєднувати: ібупрофен.

5. Молоко

Ви напевно чули, що під час лікування антибіотиками не можна пити алкоголь. Це наполовину міф. В реальності куди небезпечніше поєднувати їх з молоком і молочними продуктами. Вони – джерело кальцію і магнію, іони яких зв'язуються з антибіотиками і перешкоджають їх всмоктуванню в кишківнику. Таке відбувається, навіть якщо ви п'єте каву або чай з молоком в дні, коли лікуєте інфекцію.

Які ліки не можна поєднувати: антибіотики.

6. Алкоголь

Але щодо алкоголю теж краще не розслаблятися. Будь-які спиртні напої посилюють побічні ефекти препаратів з групи бронходилататорів, які часто призначаються хворим з астмою і обструктивними захворюваннями легень. Крім того, алкоголь краще не приймати разом з нестероїдними протизапальними засобами – це посилить роздратування шлунка. Ну і про антибіотики: деякі протимікробні препарати дійсно вимагають тверезості.

Які ліки не можна поєднувати: теофілін, альбутерол, адреналін, аспірин, цефотетан, еритроміцин, цефамандол, цефоперазон, хлорамфенікол, грізеофульвін, ізоніазид, метронілназол, нітрофурантоїн, сульфаметоксазол, сульфаквазол, лінезолід, доксициклін.



Цибуля зменшує рівень цукру в крові

7. Смажена цибуля

Смажена цибуля теж може взаємодіяти з ліками. Зокрема, вона знижує рівень цукру в крові (що може посилити ефект препаратів для лікування діабету) і уповільнює згортання крові (підсилює ефект антикоагулянтів і антиагрегантів). Так що краще не налягати на страви з цибулькою в сковорідці. Або заздалегідь обговорити раціон з лікарем.

Які ліки не можна поєднувати: інсулін, глімеперід, "Плавикс", диклофенак, напроксен, гепарин, варфарин.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.