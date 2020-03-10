7 українців, які летіли з хворою молдовкою, повернулися в Україну

У семи українців, які летіли одним рейсом з громадянкою Молдови, не виявили симптомів під час проходження кордону.

Про це повідомила Держприкордонслужба, пише Укрінформ.

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Українцям провели температурний скринінг на кордоні.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко “Сім українців, які перебували в літаку разом з громадянкою Молдови, у котрої виявили коронавірус, повернулись в Україну. Нам відомі дані цих громадян. Вони повернулись через різні пункти пропуску з Молдовою. Під час проходження кордону було проведено температурний скринінг – температури та інших ознак захворювання не було”.

Демченко також зазначив, що українцям пояснили, як діяти, якщо з'являться симптоми, і порадили самоізолюватись. Також про них поінформували представники МОЗ.

Що відомо про інцидент з хворою на коронавірус молдаванкою?

Влада Молдови відправила на карантин 45 пасажирів рейсу Мілан – Кишинів. Річ у тім, що ці люди перебували неподалік з інфікованою коронавірусом жінкою. Серед них були українці.

Родичі жінки з коронавірусом, яка покинула лікарню в Італії та літаком добралася до Молдови, кажуть: вона не знала про свій діагноз. Італійські медики начебто не підтвердили у неї Covid-19. Зараз син хворої звинувачує лікарів з Італії у халатності та просить допомоги з ліками для матері.

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