7 українців, які летіли з хворою молдовкою, повернулися в Україну
У семи українців, які летіли одним рейсом з громадянкою Молдови, не виявили симптомів під час проходження кордону.
Про це повідомила Держприкордонслужба, пише Укрінформ.
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Українцям провели температурний скринінг на кордоні.
Демченко також зазначив, що українцям пояснили, як діяти, якщо з'являться симптоми, і порадили самоізолюватись. Також про них поінформували представники МОЗ.
Що відомо про інцидент з хворою на коронавірус молдаванкою?
Влада Молдови відправила на карантин 45 пасажирів рейсу Мілан – Кишинів. Річ у тім, що ці люди перебували неподалік з інфікованою коронавірусом жінкою. Серед них були українці.
Родичі жінки з коронавірусом, яка покинула лікарню в Італії та літаком добралася до Молдови, кажуть: вона не знала про свій діагноз. Італійські медики начебто не підтвердили у неї Covid-19. Зараз син хворої звинувачує лікарів з Італії у халатності та просить допомоги з ліками для матері.
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