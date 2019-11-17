8 фактів про користь бульйону
Сучасні медичні рекомендації повинні базуватись на доказовості. М'ясо, а особливо червоне – не найкорисніша частина харчування, та чи може бульйон мати якісь корисні властивості?
Про те, що користь бульйону сильно перебільшена розповіла лікарка Наталя Павлюк.
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Чи справді корисний кістковий бульйон
- Є лише невеликі дослідження про те, що бульйон може бути корисним при закладеності носа.
- Досліджень про те, що бульйон може зменшувати запалення – небагато. Тому важко сприймати цю інформацію за істину.
- Від болю в суглобах бульйон навряд допоможе. Колаген з їжі засвоюється в шлунково-кишковому тракт і розпадається на амінокислоти, а це означає, що він не йде в суглоби. Допомогти можуть лише амінокислоти, проте й вони розподіляються на загальносуспільні потреби організму.
- З тієї ж причини для шкіри бульйон також малокорисний.
Користь бульйону: за і проти
- Існує недостатньо доказів про те, що желатин позитивно впливає на травлення.
- Синдрому дірявого кишківника в науці не існує, є лише підвищена проникність кишкової стінки – бульйон навряд тут допоможе.
- Переважній більшості дорослих людей не потрібна детоксикація. А в кістковому бульйоні можуть міститися навіть важкі метали, наприклад, свинець.
- В бульйоні й справді є білок, проте його значно менше, ніж у м'ясі, бобових, горіхах і інших білкових продуктах.
- На побудову кісток бульйон не надто впливає, адже кальцію та інших мінералів там порівняно мало (менше ніж 5% від добової потреби).
Висновок: пийте бульйон, якщо його любите, проте він точно не зніме біль у суглобах і не допоможе зробити кістки міцнішими.
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