8 питань про анальний секс, які ви соромились запитати

Анальний секс має навколо себе багато міфів і перебільшень. Він подобається далеко не всім, але у більшості людей він викликає цікавість.

На питання відповіла сексолог Наталія Музика.

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1. Це правда, що всі жінки люблять анальний секс? Судячи зі статистики – ні. Жінка не зобов'язана любить анальний секс, і це нормально. Також вона може любити АС і це теж нормально! Норма – відносна річ.

2. Чи можна завагітніти під час анального сексу? Шанс майже такий, як при оральному сексі, тобто стрімко наближається до нуля. Оскільки секретної стежки, яка з'єднує пряму кишку з маткою – не існує!

Сексолог Наталія Музика “А ось шанс заразиться хворобами, що передаються статевим шляхом і отримати проблем зі здоров'ям – дуже великий, якщо ви не використовуєте презерватив! У прямій кишці мільйони бактерій, нормальних для цього середовища, але небезпечних для чоловічої й жіночої сечовидільної системи. Завжди стежте за тим, щоб партнер не намагався увійти в піхву після проникнення в анус”.

3. Потрібно робити клізму перед анальним сексом? Зовсім не обов'язково! Навіть клізма не гарантує, що партнер не забрудниться фекаліями. Якщо ви вже вирішили цим зайнятися, то не треба удавати, що там замість випорожнень – фіалки! Будьте реалістами.

4. Як зробити анальний секс безболісним? Ніяк, якщо партнер входить з розгону і до кінця! Три головних помічники для комфортного анального сексу – багато лубриканту (в анусі його немає), ніжність і відсутність поспіху. Один різкий рух може зіпсувати всю справу. Не терпіть біль стиснувши щелепи. Це вже не секс – а зґвалтування!

5. Чи можна відчути оргазм під час анального сексу? Так. Анус сам по собі у багатьох жінок ерогенна зона, оскільки там є багато нервових закінчень. І багатьом жінкам приємні анальні ласки.

6. Чи можна займатися анальним сексом, якщо є геморой? Ні. Це небезпечно для здоров'я і дуже боляче!

7. Правда, що після анального сексу залишається якесь особливе відчуття? Ні. Це з розряду міфології! Але анус і пряму кишку дійсно можна пошкодити під час анального сексу якщо діяти грубо і різко.

8. Скільки разів на тиждень можна займатися анальним сексом? Не існує такої норми. Головні критерії – ваше бажання, відсутність хвороб і готовність.

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