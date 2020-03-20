8 правил самоізоляції: поради британського лікаря
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Самоізоляція в умовах епідемії коронавірусу, який викликає легеневе захворювання Covid-19, стає повсякденною реальністю для людей в різних країнах світу.
Видання Express опублікувало поради відомого в Великобританії лікаря загальної практики, телеведучого, письменника Хіларі Джонса про заходи, яких необхідно дотримуватися при самоізоляції.
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Правила самоізоляції
- Важливо використовувати виключно власне столове приладдя, горнятка, склянки. Його потрібно мити теплою мильною водою.
- Будь-які тверді поверхні, до яких торкаються руками, слід протирати, використовуючи чистячі засоби, що містять дезінфекційні компоненти.
- Рушники, постільна білизна потрібно регулярно прати при температурі 60 градусів, щоб зупинити поширення патогенів. Ці речі також мають бути індивідуальними.
- Унітаз потрібно чистити дезінфекційним засобом після кожного акту дефекації.
- Також лікар радить подвоїти кількість сміттєвих баків, ретельно стежити за їхнім регулярним спустошенням.
- При доставці продуктів і товарів онлайн все слід організувати таким чином, щоб не контактувати з кур'єрами. Якщо такої можливості немає, потрібно використовувати маски й рукавички.
- Обмежити всі форми контактів з іншими людьми, використовувати тільки інтернет і мобільний зв'язок.
- Не відвідувати медустанови при появі слабких симптомів.
Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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