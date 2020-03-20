8 правил самоізоляції: поради британського лікаря

Самоізоляція в умовах епідемії коронавірусу, який викликає легеневе захворювання Covid-19, стає повсякденною реальністю для людей в різних країнах світу.

Видання Express опублікувало поради відомого в Великобританії лікаря загальної практики, телеведучого, письменника Хіларі Джонса про заходи, яких необхідно дотримуватися при самоізоляції.

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Правила самоізоляції

Важливо використовувати виключно власне столове приладдя, горнятка, склянки. Його потрібно мити теплою мильною водою.

Будь-які тверді поверхні, до яких торкаються руками, слід протирати, використовуючи чистячі засоби, що містять дезінфекційні компоненти.

Рушники, постільна білизна потрібно регулярно прати при температурі 60 градусів, щоб зупинити поширення патогенів. Ці речі також мають бути індивідуальними.

Унітаз потрібно чистити дезінфекційним засобом після кожного акту дефекації.

Також лікар радить подвоїти кількість сміттєвих баків, ретельно стежити за їхнім регулярним спустошенням.

При доставці продуктів і товарів онлайн все слід організувати таким чином, щоб не контактувати з кур'єрами. Якщо такої можливості немає, потрібно використовувати маски й рукавички.

Обмежити всі форми контактів з іншими людьми, використовувати тільки інтернет і мобільний зв'язок.

Не відвідувати медустанови при появі слабких симптомів.



Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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