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8 правил самоізоляції: поради британського лікаря

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Самоізоляція / Unsplash

Самоізоляція в умовах епідемії коронавірусу, який викликає легеневе захворювання Covid-19, стає повсякденною реальністю для людей в різних країнах світу.

Видання Express опублікувало поради відомого в Великобританії лікаря загальної практики, телеведучого, письменника Хіларі Джонса про заходи, яких необхідно дотримуватися при самоізоляції.

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Правила самоізоляції

  • Важливо використовувати виключно власне столове приладдя, горнятка, склянки. Його потрібно мити теплою мильною водою.
  • Будь-які тверді поверхні, до яких торкаються руками, слід протирати, використовуючи чистячі засоби, що містять дезінфекційні компоненти.
  • Рушники, постільна білизна потрібно регулярно прати при температурі 60 градусів, щоб зупинити поширення патогенів. Ці речі також мають бути індивідуальними.
  • Унітаз потрібно чистити дезінфекційним засобом після кожного акту дефекації.
  • Також лікар радить подвоїти кількість сміттєвих баків, ретельно стежити за їхнім регулярним спустошенням.
  • При доставці продуктів і товарів онлайн все слід організувати таким чином, щоб не контактувати з кур'єрами. Якщо такої можливості немає, потрібно використовувати маски й рукавички.
  • Обмежити всі форми контактів з іншими людьми, використовувати тільки інтернет і мобільний зв'язок.
  • Не відвідувати медустанови при появі слабких симптомів.

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Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
сьогодні
Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Профілактика захворювань Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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