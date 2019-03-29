8-річний хлопчик помер під час операції з видалення аденоїдів

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8-річний хлопчик помер під час операції з видалення аденоїдів (ілюстрація)
8-річний хлопчик помер під час операції з видалення аденоїдів (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

В місті Подільськ Одеської області в одній з лікарень хірургічного відділення 8-річний хлопчик помер під час того, як йому намагалися видалити аденоїди.

Про подію повідомили медики закладу, інформує поліція Одеси.

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Дитина померла не виходячи з анестезійного стану.

 
Аденоїди – що це?
Це патологічно збільшена глоткова мигдалина, що викликає утруднення носового дихання, зниження слуху й інші розлади.

За попередніми даними поліції, причиною смерті дитини могло стати серцева патологія, яка дала ускладнення під час операції. Це, однак, не виключає відповідальності лікарів за те, що трапилося, пише "Думская".

Точну причину смерті встановить комісійна експертиза.

Правоохоронці вже опитали родичів хлопчика та медиків.
За фактом смерті дитини у поліції відкрили кримінальне провадження.

Чому видаляють аденоїди

За словами лікаря Євгена Коморовського, видаляти чи не видаляти аденоїди – індивідуальне питання. Кожен сучасний лікар знає абсолютно конкретний список показань до видалення аденоїдів. Є покази – видаляємо, немає показів — не поспішаємо.

Аденоїди видаляють, коли є повна відсутність носового дихання, порушення сну, зупинки дихання уві сні, рецидивні отити, деякі хвороби нижніх дихальних шляхів і інші.

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Теги: Здоров'я Діти Діти і неповнолітні Новини Одеси
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