8 звичок, які шкодять шкірі та статевим органам

Дуже часто ми помічаємо погані звички тоді, коли виникають проблеми, до прикладу, зі шкірою чи статевими органами.

Дерматовенеролог Вікторія Заярна розповіла, які звички можуть призвести до проблем зі шкірою та статевими органами.

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1. Ви видавлюєте прищі

Якщо у людини вискочив прищ, його, безумовно, необхідно видавити, навіть якщо він не поспішає вийти назовні. При цьому краще озброїтися стрижнем від ручки або кришкою від татового "потрійного одеколону".

2. Ви припікаєте їх

Не залежно від отриманого результату, обов'язково потрібно припекти прищ парфумами, горілкою або перекисом водню.

3. Ви намагаєтеся приховати прищі, які щойно видавили

Після того, як ви видавили прищ, ви пробуєте його замаскувати. Ви наносите кілька шарів тонального крему та припудрюєте його.

4. Ви вмиваєтеся милом

Умиватися краще милом, в ідеалі дитячим, господарським або дігтярним, так робили ще наші бабусі. Звісно, адже бабуся поганого не порадить.

5. Ви не змиваєте косметику ввечері

Якщо вечір затягнувся або ж цього вечора у вас є партнер, то ви не змиваєте косметику. Такі дії аргументуєте тим, що особисте життя – найголовніше.



Ви не змиваєте косметику ввечері

6. Ви не користуєтеся презервативами

Якщо ніч пройшла вдало і хлопець затримався на сніданок, то ваша мета досягнути. І неважливо, що секс був незахищеним. А можливо, ви просто хотіли показати, наскільки йому довіряєте.

7. Ви ставите собі діагноз і лікуєтеся

Якщо у жінки почалися виділення і виникає свербіж, то діагноз один – молочниця. Після чого біжите в аптеку, щоб купити необхідний препарат та вживаєте його до зникнення симптомів.

8. Ви наносите гормони на обличчя

Так, замість того, щоб іти до дерматовенеролога або ж іншого лікаря, ви наносите гормони на обличчя і вірите, що вони вилікують шкіру.

Лікар радить уникати цих звичок. Якщо у вас є сумніви щодо догляду за шкірою обличчя чи статевих органів – зверніться до лікаря.

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