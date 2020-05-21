90% населення вразливе до коронавірусу: друга хвиля попереду

Фахівці попередили, що 90% населення досі ризикує заразитися коронавірусом. Європа вже зараз повинна готуватися до другої хвилі поширення інфекції.

Попри те, що епідемія триває, уряди багатьох країн вже послабили карантинні обмеження. Втім, друга хвиля – це вже не теорія, це близька реальність. Про це заявила глава Європейського центру запобігання і контролю захворювань Андреа Аммон, пише The Guardian.

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Друга хвиля неминуча

Аммон розповіла, що друга хвиля неминуче буде, питання лише в часі та масштабах.Відтак, 90% населення залишається вразливим перед вірусом.

За її словами, якщо подивитися на характеристики вірусу та на ситуацію в різних країнах із формуванням імунітету – показники необнадійливі.

Вірус навколо нас і поширюється набагато швидше, ніж у січні та лютому,

– зазначила експертка.

Разом з тим Аммон зазначила, що друга хвиля COVID-19 не буде катастрофічною, якщо люди будуть дотримуватися протиепідеміологічних правил та соціального дистанціювання.

Принципи, яких повинні дотримуватися люди під час пандемії коронавірусу:

правила гігієни;

принцип соціального дистанціювання;

особлива увага до груп ризику;

заборона масових зібрань.

Як уникнути зараження коронавірусною інфекцією / Інфографіка 24 каналу