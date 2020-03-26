90 річна американка, яка нещодавно пережила інсульт, поборола коронавірус

90-річна жителька США змогла одужати після інфікування Covid-2019. Попри те, що в цьому році вона перенесла інсульт.

Родичі 90-річної Женеви Вуд діляться з журналістами чудовою історією одужання жінки від коронавірусної інфекції, передає FoxNews.

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У січні цього року пенсіонерка перенесла інсульт, через що вона тимчасово не могла ходити, говорити й користуватися правою рукою.

На період реабілітації Вуд помістили в будинок для людей похилого віку, щоб медики надали їй потрібний догляд. За нещасливим збігом обставин це місце стало епіцентром спалаху Covid-2019 у Вашингтоні, і понад 30 літніх людей померли.

5 березня коронавірус діагностували й у Женеви. Лікарі відразу сказали родичам, що шансів на виживання у жінки мало у зв'язку з інсультом і похилим віком. Однак Вуд навіть і не думала вмирати – раптово її стан став поліпшуватися.

А 22 березня медики потішити жінку, зайшовши до неї в палату без масок. Вони повідомили, що тест на Covid-2019 дав негативний результат. Женеву вже виписали, але їй потрібно побути на карантині.

Дочка пенсіонерки вважає подію дивом і справжнім променем надії для людей похилого віку.



Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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