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90 річна американка, яка нещодавно пережила інсульт, поборола коронавірус

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90-річна жінка поборола коронавірус / foxnews.com

90-річна жителька США змогла одужати після інфікування Covid-2019. Попри те, що в цьому році вона перенесла інсульт.

Родичі 90-річної Женеви Вуд діляться з журналістами чудовою історією одужання жінки від коронавірусної інфекції, передає FoxNews.

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У січні цього року пенсіонерка перенесла інсульт, через що вона тимчасово не могла ходити, говорити й користуватися правою рукою.

На період реабілітації Вуд помістили в будинок для людей похилого віку, щоб медики надали їй потрібний догляд. За нещасливим збігом обставин це місце стало епіцентром спалаху Covid-2019 у Вашингтоні, і понад 30 літніх людей померли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPDATE: Doctors informed our family that after a series of tests, the final test came back negative and Geneva is officially "coronavirus free." She will be home in the next 3-4 days where she'll be in quarantine with her family, until told otherwise by doctor's. In Geneva’s words, “This is a gift from God, his work is not done with me just yet!” . . She’s being called “The Nation’s Grandma” and “The Face of the Fight” and we couldn’t be more proud of you Geneva the Great! . . Photos are Geneva hugging her daughter’s Cami and Barbara. . . #sobbing #happytears #genevawood #coronavirus #allclear #thankful #familyfirst #thankyougod

Допис, поширений Lifestyle (@june.in.january)

5 березня коронавірус діагностували й у Женеви. Лікарі відразу сказали родичам, що шансів на виживання у жінки мало у зв'язку з інсультом і похилим віком. Однак Вуд навіть і не думала вмирати – раптово її стан став поліпшуватися.

А 22 березня медики потішити жінку, зайшовши до неї в палату без масок. Вони повідомили, що тест на Covid-2019 дав негативний результат. Женеву вже виписали, але їй потрібно побути на карантині.

Дочка пенсіонерки вважає подію дивом і справжнім променем надії для людей похилого віку.


Важливість карантину / інфографіка 24 Каналу

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус Covid-19 Новини США Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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