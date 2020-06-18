У Рівному коронавірус подолала 92-річна бабуся. Вона стала найстарішою пацієнткою в області, яка змогла вилікуватись від коронавірусу COVID-19.

Напередодні її виписали з інфекційного відділення рівненської міської лікарні, повідомляє Rivne media.

Читайте також Пробірки від тестів на COVID-19 знайшли на сміттєзвалищі: поліція відкрила справу

На лікуванні Тетяна Гойчук перебувала разом з 66-річною донькою. Та потрапила у медзаклад у важкому стані, майже тиждень перебувала у реанімації. Перебіг COVID-19 у неї був набагато складнішим, ніж у матері.



Тетяна Гойчук та її донька Любов Омельянець / Фото Rivne media

За словами медиків, 92-річна жінка перенесла коронавірус легко, бо не мала інших хронічних хвороб. Та головне – була впевнена, що одужає. Найбільше хотіла повернутись додому і побачити правнуків. Обох уже виписали з лікарні.

Зазначимо, що станом на 18 червня на Рівненщині виявили 2 499 випадків коронавірусу COVID-19. 50 людей померли від ускладнень, спричинених хворобою, а 1 379 пацієнтів одужали.

92-річна бабуся перемогла коронавірус: дивіться відео

Наразі Рівненська область належить до тих регіонів, які наразі не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину – через порушену норму показника інцидентності.

Натомість показники завантаженості ліжок в лікарнях і кількості тестувань там відповідають вимогам МОЗ.