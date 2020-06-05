Фінальний етап досліджень нового препарату показав дивовижний результат – 95% пацієнтів, які його застосовували, вижили. Ліки доповнювали курс хімієтерапії. В Європі препарат вже отримав схвалення для лікування дітей.

Вчені з'ясувати користь комбінації Ритуксимабу і хімієтерапії для дітей і підлітків. Про результати багаторічного дослідження пише науковий журнал EurekAlert.

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Успіх препарату

Ліки пройшли третю фазу клінічних досліджень, в яких взяли участь 328 пацієнтів від 2 до 18 років з Європи, Північної Америки, Австралії та Азії.

Вчені оцінювали переваги препарату Ритуксимабу в комбінації лікування для педіатричних пацієнтів з лімфомою Беркітта – найбільш поширеною формою неходжкінської лімфоми у дітей.

Наразі лімфому Беркітта лікують за допомогою високодозової хімієтерапії, проте наслідки токсичного лікування вимагають нових варіантів терапії.

Раніше Ритуксімаб отримав схвалення для лікування В-клітинної неходжкінської лімфоми у дорослих.

Як діє препарат

Дія препарату спрямована на білок CD20, який розташований на поверхні пухлинних клітин. Ритуксимаб впливає на нього таким чином, щоб допомогти імунній системі розпізнавати й атакувати ракові клітини.

Понад 95% дітей живі і здорові через три роки після лікування. Ці результати виглядають перспективними для більшості пацієнтів з цією формою раку навіть в запущеному випадку,

– прокоментував результати автор дослідження Томас Гросс з Колорадського Університету.

Лімфому Беркітта вважають однією з найбільш прогресуючих видів онкологічних захворювань, що вражає В-лімфоцити і швидко поширюється за межі лімфатичної системи.

Хвороба частіше розвивається у дітей, а результати цього дослідження відкривають нові можливості в лікуванні.

Перспективи ліків

Європейський регулятор EMA вже схвалив застосування Ритуксимабу для дітей з лімфомою Беркітта в Європі.

Дослідники з США, які також увійшли в команду міжнародної групи авторів, тепер сподіваються отримати аналогічне схвалення від FDA.