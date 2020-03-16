95% випадків зараження коронавірусом можна було б уникнути

Дослідження показало, що при належному підході Китай міг запобігти до 95% всіх випадків зараження коронавірусом. Але, на жаль, уряд не прийняв швидких заходів після того, як інформація про небезпечну епідемію стала доступною.

Вчені з Університету Саутгемптона з'ясували, що 95% інфекцій COVID-19 просто б не трапилося, якби китайська влада почала діяти на три тижні раніше, пише GLobalVoices.

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На жаль, Китай зробив жорсткі заходи з боротьби з коронавірусом тільки в кінці січня. Це сталося через кілька тижнів після того, як поліція змусила замовчати лікаря-офтальмолога Лі Венляня (Li Wenliang), який забив на сполох з приводу поширення хвороби. Згодом медик сам помер від коронавірусу у віці 44 років.

Чому важливий карантин?

Дослідження оцінило ефективність не фармацевтичних інтервенцій. Його автори стежили за тим, як Китай ізолював хворих пацієнтів, вводив карантин, обмежував пересування людей, закривав школи і підприємства, а також скасовував масові зібрання громадян.

Цей аналіз показав, що більш раннє визначення і радикальні швидкі заходи дуже ефективні для контролю поширення вірусу. Вони затримують час поширення і скорочують масштаб епідемічного піку, що дає можливість органам охорони здоров'я підготуватися до сплеску, а вченим провести дослідження в області розробки ліків.

Результати дослідження

Навіть якби влада Китаю почала діяти на тиждень раніше, то це допомогло б зменшити захворюваність на 66%, як показує дослідження.

Якби дії почалися на два тижні раніше, то захворюваність зменшилася на 86%. Нарешті, при початку дій на три тижні раніше, масштаб епідемії знизився б в 18 разів.



Прості правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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