99% масок, які продають в аптеках, не захищають взагалі, – підприємець

Після того, як в Україні зафіксували перші випадки зараження коронавірусом, українці почали масово купляти маски та антисептики. Попри це, підприємець та блогер Олексій Давиденко в ефірі 24 каналу у програмі "Після всього" заявив, що майже усі маски, які залишились у аптеках, не виконують своєї функції – не захищають від вірусів.

За словами Давиденка, все через те, що майже не залишилося сировини для виготовлення якісних масок.

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Він розповів, що гумок та металевих фіксаторів, які тримають маску на обличчі – в країні та за кордоном немає. Також відсутній найголовніший елемент у медичній масці.

У тришарових масках повинен бути головний захисний елемент, який виконує роль фільтру і на 95% захищає від вірусів, які є в соціумі. Однак на сьогодні цієї сировини в Україні ніхто не виробляє, за кордоном вона закінчилась,

– пояснив Олексій Давиденко.

"Тому можна констатувати – 99% масок, які сьогодні є в мережах продажу, не виконують своєї функції. Це лише ажіотаж, психоз і спроба спекулянтів на цьому заробити", – додав Давиденко.

Підприємець наголосив, що йдеться саме про звичайні маски, а не респіратори. За його словами, заробляти на масках почали не лише в Україні, але й інших країнах, де зафіксовано коронавірус.

"Люди обурюються, що маска коштує 20-35 гривень. Однак у Франції одна маска коштує 2-3 євро, у США – від 3 до 5 доларів, а в Шанхаї, в період піку захворювань, – 8 доларів. Ви ж розумієте, що собівартість цієї маски однакова у всіх країнах. Однак заробляли на них почали по-різному, бо розуміли, що масок гостро не вистачає", – пояснив Давиденко.

Також він додав, що "масочний режим", це маленька частина всіх тих заходів, яких люди повинні дотримуватись.

Те, що сьогодні люди психологічно сконцентрували свою увагу на масках – це не помилка, але таке обмежене мислення. Ми повинні більше думати про дезінфекцію рук, поверхонь, одягати одноразові рукавички та думати про антисептики,

– сказав підприємець.

Давиденко зазначив, що люди більше довіряють маскам, адже вони їх бачать. Однак не всі розуміють, що маски призначені лише для тих людей, які вже захворіли.



Як правильно використовувати маску / Інфографіка 24 каналу

Що відомо про перші випадки коронавірусу в Україні?Станом на 16 березня в Україні зафіксували 7 випадків інфікування коронавірусом. З них 1 – летальний. У Радомишлі, що на Житомирщині, внаслідок ускладнень, які спричинила хвороба, померла 71-річна жінка.



Перший випадок коронавірусу в Україні підтвердили 3 березня. У Чернівцях заразився чоловік, який повернувся з Італії.



По всій території України 12 березня оголосили карантин. Він триватиме три тижні – до 3 квітня 2020 року. Українцям рекомендують працювати дистанційно, а також уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

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