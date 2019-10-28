9 людей на Харківщині захворіли на гепатит

У Харківській області 9 людей захворіли на гепатит А.

Всі пацієнти перебувають на стаціонарному лікуванні, зазначили у прес-службі регіонального лабораторного центру.

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Семеро з дев'яти госпіталізованих – є родичами й контактували в домашніх умовах. Однак, джерело інфекції та можливі фактори передачі – встановити поки не вдалося.

Гепатит – що це? Гепатит – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини шляхом споживання їжі або води, забрудненої інфікованими випорожненнями. У більшості випадків захворювання перебігає майже або зовсім безсимптомно, особливо – у дітей та молодих людей. Час між інфікуванням та появою симптомів складає від 2 до 6 тижнів. Якщо симптоми з'являються, вони зберігаються протягом 1-4 тижнів.

Крім того, фахівці відзначають, що через сезонність захворювання, а також шляхи його передачі (харчовий, побутовий) існує ризик спалаху гепатиту А в населеному пункті.

Наразі там проводять ряд протиепідемічних заходів та встановлюють фактор поширення вірусу.

Спалах гепатиту у Чернігові

У Чернігові в одній зі шкіл госпіталізовано вже 16 дітей із підозрою на гепатит А. Міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалила рішення призупинити навчання в школі до кінця тижня.

Госпіталізовані діти отримують належне лікування. У школі проводять посилені санітарно-гігієнічні заходи.

Профілактика гепатиту Найефективнішим способом попередження гепатиту А є вакцинація, яка захищає людину від інфікування протягом усього життя. Також важливо ретельно мити руки та правильно готувати їжу.

У Чернігові за фактом спалаху гепатиту відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 КК (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Таке правопорушення карається штрафами, арештом на строк до 6 місяців або обмеженням волі на строк до 3 років.