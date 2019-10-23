9 міфів про грип та застуду, про які варто забути

Про те що грип та застуду не лікують антибіотиків, – більшість вже знає, але помилок в лікуванні цих захворювань і далі залишається багато.

Грип та застуда – це вірусні захворювання, топу й лікувати їх потрібно відповідно, пише Docplus. Читайте також: Найпоширеніші міфи про догляд за волоссям Міфи про грип та застуду Захворюваність на грип в зимовий час пов'язана не з холодом, а зі зниженням вологості повітря. Ртутні термометри не точніші, ніж звичайні скляні без ртуті. Електронні можуть бути трохи менш точними (похибка всього 0,1 ° C). Найбільш неточним є інфрачервоні термометри, що вимірюють температуру за кілька секунд. Алкоголь не підвищує, а, навпаки, знижує імунітет. Крім того, що випивши багато алкоголю людина не відчуває холоду, а значить може отримати обмороження в холодну пору року. Антибіотики не зменшують температуру. Від холоду не можна застудитися. Причина застуди – віруси. Але переохолоджуватися небезпечне для здоров'я: від переохолодження може бути стрес, через який збільшується ризик розвитку пневмонії. Ліків проти застуди не існує. Такі засоби не скорочують тривалість хвороби, а можуть тільки поліпшити суб'єктивне самопочуття. Вітамін С, гомеопатія, ліки з ехінацеєю та женьшенем, часник, гірчичники на груди, сік редьки в ніс, горілка з перцем, інгаляції та вдихання гарячого повітря, спосіб сильно пропотіти, банки на спину – ніяк не допоможуть. Полегшити перебіг застуди допоможуть: жарознижувальні, засоби від болю в горлі (якщо болить) і нежиті. Ефективність засобів проти кашлю при застуді не доведена. Таблетки від кашлю заважають виводити мокроту, а відхаркувальні препарати підсилюють кашель, який і так є, і частіше за все не приносять користі. Такі препарати можуть використовуватися тільки при нестерпному кашлі, щоб полегшити самопочуття. А відхаркувальні препарати потрібні тільки при хронічних захворюваннях. З температурою можна гуляти, купатися і навіть їсти морозиво (якщо хочеться і немає протипоказань). Користь оксолінової мазі від грипу і застуди не доведена. Вона може трохи допомогти через вазелін, який зволожує ніс. Але якщо він потрапить через дихальні шляхи в легені, то може викликати небезпечне захворювання, ліпоїдну пневмонію. Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.