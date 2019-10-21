9 найпотаємніших жіночих фантазій у сексі

У жінок часто народжуються еротичні фантазії, де вона може відчути себе порнозіркою. Візьміть собі на озброєння декілька порад та перетворіть жіночі мрії у реальність.

Men's Life зробили підбірку найпоширеніших жіночих еротичних фантазій. Втілюйте їх у життя, аби ваш секс не перетворився на буденність.

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Секс наосліп

Жінки вважають, що секс з зав'язаними очима – непередбачувано, отже відчуття мають бути контрастнішими. І справді, коли очі не можуть бачити – посилюються тактильні відчуття і слух. Проте варто зазначити, що переважно жінка дозволить собі це лише з тією людиною, якій довіряє.

Секс в наручниках

Багато жінок мріють використати в ліжку наручники. Хтось – одягнути їх, а хтось бути прикутим. Проте більшість таки прагнуть одягнути на чоловіка наручники, адже саме тоді вони можуть відчути себе справжніми командирками.

Рольові ігри

В жіночій голові може переховуватись безліч фантазій: студентка та викладач, прибиральниця та господар, начальниця та підлеглий. Головне – з'ясувати їх і втілити у життя.



Чого хоче жінка у ліжку

Секс з незнайомою людиною

Майже кожна дівчина хоча б раз у житті мріяла віддатися незнайомцеві, адже це гострі відчуття та шалений азарт. Звісно, незнайомцем ви не станете, проте можете його зіграти.

Перегляд порнофільмів у парі

Дівчата також полюблять порно-стрічки й навіть мастурбують не залежно від того, що говорять оточенню. Увімкніть гарячий фільм та допоможіть їй у цьому.

Екстрим

Жінок заводить сама думка про секс поза ліжком. Це може бути не лише зміна локації у вашій квартирі, хоч кухня, душ чи пральна машинка теж непогані варіанти, а й громадське місце. Якщо ви ще до цього не готові – спробуйте петинг у людному, але маловідомому місці.

Обійми та ніжність

Жінки люблять обійматись, адже саме тоді відчувають себе захищеними. Якомога частіше обіймайте свою половинку вдома та на вулиці. Повірте, вона справді про це мріє.

Гаряча прелюдія

Значна частина чоловіків забуває про важливість прелюдії й шепотіння ласкавих слів на вушко. Перед початком статевого акту переконайтесь у тому, що ваша дівчина добре розігрілась.

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