9 небезпечних ознак тромбозу, які не можна ігнорувати

Тромби – це згустки крові, які формуються кровоносних судинах у відповідь на пошкодження судинної стінки. Саме тромби беруть участь в процесі гемостазу (запобігають виникненню сильної кровотечі, якщо ви, наприклад, порізалися).

У більшості людей в організмі щодня утворюються згустки крові, проте вони розсмоктуються і не викликають ніяких симптомів завдяки злагодженій роботі системи, пише Fabiosa.

Тромбоз глибоких вен (ТГВ)

Це небезпечний стан, який розвивається при формуванні тромбу в системі глибоких вен нижніх кінцівок. Така патологія має кілька характерних проявів.

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1. Біль в нозі

Це основний симптом тромбозу глибоких вен. У деяких випадках це може бути єдиним проявом захворювання. Найчастіше виникає різкий і сильний біль в області литкового м'яза.

2. Набряк кінцівки

Якщо ви звернули увагу на те, що одна з ваших кісточок раптово набрякла, то це може бути раннім симптомом ТГВ. В цьому випадку вам слід негайно звернутися по медичну допомогу, оскільки в будь-який час тромб може відірватися і закупорити судини життєво важливих органів.

3. Поява червоних смуг на шкірі

При утворенні тромбу в системі глибоких вен нижніх кінцівок шкіра в ураженій області може набувати червонуватого або блакитного відтінку. У деяких випадках шкірні покриви бліднуть. Також дуже часто збільшується локальна температура (шкіра стає теплою на дотик).

Тромбоемболія легеневої артерії (ТЕЛА)

ТЕЛА – це найбільш часте ускладнення тромбозу глибоких вен, яке нерідко призводить до летального результату. Воно супроводжується характерними симптомами.

4. Тахікардія

Прискорене серцебиття виникає через брак повітря, що розвивається при тромбоемболії легеневої артерії. У цій ситуації серце намагається компенсувати дефіцит шляхом збільшення швидкості скорочень.

5. Біль в грудях

Гострий колючий біль в грудній клітці – це найбільш частий прояв тромбоемболії легеневої артерії. Основна характеристика між цими нозологіями полягає в тому, що при ТЕЛА інтенсивність больового синдрому посилюється під час дихання.

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6. Брак повітря

Поява вираженої задишки і збільшення частоти дихальних рухів до 30-40 в хвилину - це характерні ознаки тромбоемболії легеневої артерії. Також може відзначатися ціаноз або блідість шкірних покривів.

7. Кровохаркання

Цей симптом не є обов'язковим і зустрічається приблизно у чверті пацієнтів з ТЕЛА. Найчастіше відходження мокроти з домішкою крові з'являється вже на стадії інфаркту легені.

Тромбоз мезентеріальних судин

Мезентеріальні судини постачають кров'ю різні відділи кишківника. При такому тромбозі виникають симптоми з боку шлунково-кишкового тракту.

8. Біль в животі

Основна ознака тромбозу мезентеріальних судин – гострий біль в животі, що виникає в результаті ішемії (порушення кровопостачання) певної ділянки кишківника.

9. Блювання

Нудота і блювання – характерні прояви мезентерыального тромбозу. Основна особливість блювання полягає в тому, що вона не приносить полегшення. У деяких випадках можуть з'являтися домішки крові в калі.