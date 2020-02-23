9-річна дитина з карликовістю заявила, що хоче померти через булінг у школі: шокуюче відео

Шкільний булінг може не лише залишати глибокі емоційні шрами, а й викликати роздуми про самогубство у дітей! Це твердження демонструє одне з останніх відео, на якому хлопчик з нанізмом (карликовість) хоче вбити себе через цькування однолітків.

Австралійка Яррака Бейлс опублікувала в своєму фейсбуці відео, на якому її дев'ятирічний син Квейд плаче через цькування в школі і благає "дати йому ножа", щоб він зміг вчинити самогубство.

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За словами матері, у дитини вже була спроба суїциду через цькування у школі. Однолітки знущаються з Квейда через його низький зріст. Як відомо, хлопець має нанізм – непропорційну карликовість.

"Ось що робить буллінг. Ми втомилися боротися з цим кожен чортів день нашого життя. Можете, будь ласка, виховувати своїх дітей?" – заявила Бейлс і опублікувала ролик у соціальних мережах.

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Відео набрало понад 20 мільйонів переглядів у соціальній мережі. Про ситуацію заговорили також знаменитості. До прикладу, комік з карликовістю Бред Вільямс організував збір коштів на GoFundMe для Квейда, щоб той зміг відправитися в Діснейленд.

"Давайте покажемо Квейдену і іншим, що вони гідні гарного в цьому світі", – додав Вільямс.

На своїй сторінці в твіттері комік закликав своїх австралійських фанатів зв'язатися з цією сім'єю і показати дитині, що у нього є армія друзів у всьому світі, які його підтримують.

"Я поговорив з матір'ю Квейда і відправив йому відеоповідомлення. Я створю збір коштів на GoFundMe, щоб Квейд і його мама змогли відправитися в Діснейленд. Спасибі фанатам, які нас познайомили. Давайте покажемо Квейдену, який він класний!" – написав комік.

UPDATE! I’ve spoken to Quaden’s mother and sent a video message to him. I’m going to be setting up a GoFundMe very soon to bring Quaden and his Mom out on a trip to @Disneyland. Thank you to the fans that made the hookup. Let’s show Quaden how amazing he is! — Brad Williams (@funnybrad) February 20, 2020

Голлівудський актор Х'ю Джекман також відреагував на відео і записав відповідь.

Квейден, ти сильніший, ніж ти думаєш, друже. Не дивлячись ні на що, я твій друг. Давайте будемо добрішими і краще ставитися один до одного. Булінг – це не нормально. Крапка. Життя і так досить складне. Давайте просто запам'ятаємо, що кожна людина бореться в своїй битві. Давайте просто будемо добрішими,

– заявив Джекман.

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