"А цей хай швидше помре": у Росії лікарка відмовилася прийняти ВІЛ-інфікованого пацієнта

Терапевт поліклініки в селищі Нироб (Пермський край) зі скандалом, некоректними заявами і розголошенням діагнозу відмовила в прийомі ВІЛ-позитивного пацієнта.

Про це повідомляє пермське видання 59.ru. Пацієнтом поліклініки став ексзасуджений, який є ВІЛ-інфікованим і мав потребу в отриманні необхідних для життя ліків.

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Терапію переривати не можна, відтак чоловік звернувся у поліклініку. Однак місцева лікарка замість консультації розголосила діагноз ВІЛ-позитивного всім відвідувачам лікарні з криком "Ви нас всіх позаражаєте".

Член Громадської спостережної комісії з прав засуджених Анна Каргапольцева розповіла, що ексзасуджений приймає ВААРТ-терапію, яка призначена довічно, але препарати закінчуються через два тижні.

Оскільки людина залишається у нас в центрі соціального супроводу, ми відвели його в місцеву поліклініку, дізнатися, як отримувати препарати для терапії від ВІЛ за місцем тимчасового проживання. Почувши запитання, терапевт з криками "Негайно відійдіть від столу... У нас таких немає. Ви тут зараз всіх позаражаєте!" втекла в реєстратуру. З реєстратури на весь коридор вона кричала: "Ця Каргапольцева з чоловіком напевно самі СНІДом хворіють, раз з такими працюють... Ось її медкарта, треба подивитися... А цей нехай швидше помре",

– згадала випадок Каргапольцева. Пізніше члени комісії звернулися в СНІД-центр Пермського краю і домовилися, що будуть отримувати ліки для пацієнта за дорученням і відправляти їх автобусом в Нироб. Міністр охорони здоров'я Пермського краю Оксана Мелехова повідомила про перевірку щодо терапевта з поліклініки.

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