Адаптол: інструкція застосування
Адаптол – денний транквілізатор, не вносить змін в рухову функцію організму і не спричиняє міорелаксації (розслаблення м'язів). Має заспокійливий і протитривожний ефекти. Найчастіше приймається при нервозоподібних станах і різних неврозах.
Склад і форма випуску
Випускається у вигляді таблеток по 300 мг і 500 мг.
Діюча речовина: мебікар.
Допоміжні компоненти: метилцелюлоза, стеарат кальцію.
Фармакологічні властивості
Діюча речовина Адаптолу за хімічною структурою близька до природних метаболітів організму. Так, його молекула складається з 2-х метилованих фрагментів сечовини, які входять до складу біциклічної структури.
Ліки мають помірну транквілізуючу активність, допомагають знімати або значно послаблюють відчуття неспокою, тривоги, внутрішнього емоційного напруження, роздратування і різні страхи. Оскільки Адаптол жодним чином не позначається на розумовій та рухової активності, його можна використовувати навіть протягом робочого/навчального дня. Також дані ліки штучно не створюють піднесеного настрою або відчуття ейфорії. Снодійного ефекту вони теж не спричиняють, але підсилюють дію прийнятих снодійних засобів і здатні покращувати сон, якщо є його порушення.
Плюс Адаптол має ноотропну дію, простіше кажучи, стимулює обмін речовин в нервовій тканині. Завдяки цьому препарат значно покращує когнітивні функції, в рази підвищує увагу і загальну розумову працездатність. Не стимулює симптоматику продуктивних психопатологічних розладів (наприклад, марення, надлишкову емоційну активність).
Ці ліки також мають антиоксидантну активність, діючи як мембраностабілізатор, адаптоген та церебропротектори в разі оксидантного стресу різного походження.
Адаптол впливає на активність структур лімбіко-ретикулярного комплексу, а саме - на емоціогенні зони гіпоталамуса, 4 основні нейромедіаторні системи. Все це сприяє їх збалансованості та інтеграції, але при відсутності адренонегатівного впливу. У даного препарату присутній допамінпозитивний компонент. Також він має нормастенічні властивості, тобто нормалізуючі.
Фармакокінетика
Під час перорального застосування біодоступність Адаптолу становить 77-80%. Причому до 40% ліків зв'язується з еритроцитами; інші 60% містяться в плазмі у вільному стані, а тому цей препарат широко поширюється в людському організмі, легко проникаючи через мембрани.
Максимальна концентрація досягається через 30 хвилин, високий рівень зберігається близько 3-4 годин, потім потроху знижується. Адаптол повністю виводиться з організму з сечею за добу. Відзначимо, що він не накопичується в організмі й не підлягає будь-яким біохімічним перетворенням.
Звикання, залежність, а також синдром скасування при застосуванні Адаптолу не встановлені.
Показання
Зазвичай Адаптол призначається лікарем в таких випадках:
- при неврозах, неврозоподібних станах, які супроводжуються емоційною нестабільністю, дратівливістю, страхом або тривогою;
- при синдромі подразненого кишківника;
- з метою поліпшити переносимість пацієнтом нейролептиків, транквілізаторів для усунення викликаних ними побічних ефектів (неврологічних, соматовегетативних);
- при болях в серці різного походження, але не пов'язаних c ішемією;
- для полегшення соматовегетативних проявів ПМС, менопаузи;
- при емоційному, оксидативному стресі;
- при нікотиновій залежності в комбінації з іншими фармакологічними засобами.
Протипоказання
Не можна призначати Адаптол при наявності алергії на мебікар або допоміжні компоненти.
Обережно слід використовувати ці ліки при ознаках порушення роботи печінки/нирок, a також хворим з низьким артеріальним тиском.
Відсутній досвід застосування у дітей.
Під час лікування слід дотримуватися обережності при керуванні транспортом, оскільки іноді застосування Адаптолу може викликати зниження артеріального тиску.
Передозування
Це малотоксичний фармакологічний засіб, тому шанс передозування низький. Якщо все ж це сталося, то можуть спостерігатися:
- зниження артеріального тиску (тимчасове);
- виникнення або посилення побічних ефектів (диспептических розладів, алергій);
- зниження температури тіла.
Для лікування даного стану застосовуються загальноприйняті методи дезінтоксикації – промивання шлунку, прийом ентеросорбенту.
Побічні ефекти
Як правило, Адаптол переноситься організмом добре. Але в окремих випадках можливі побічні ефекти від прийому препарату з боку:
- серцево-судинної системи – падіння артеріального тиску;
- травної системи – різні диспепсичні розлади (печія, нудота, болі в області живота);
- дихальної системи – різке звуження бронхів, що приводить до спазму;
- шкіри, підшкірної клітковини – алергічні реакції (висипи, свербіж, почервоніння).
Також можуть виникати загальні порушення. Наприклад, слабкість або гіпотермія, тобто зниження температури на 1-1,5°C. У цих випадках прийом Адаптолу припиняти не слід. Але і турбуватися не варто – температура тіла через деякий час нормалізується самостійно. Аналогічна ситуація з падінням тиску.
А ось в інших випадках потрібно припинити прийом Адаптолу і звернутися до лікаря за зниженням дозування або заміною препарату.
Спосіб застосування та дози
Адаптол призначають приймати перорально, причому незалежно від прийому їжі.
Дозування для дорослих: по 300-500 мг, які потрібно приймати 2-3 рази на добу.
Це важливо! Максимальна доза одного прийому становить 3000 мг, а максимально допустима добова доза – 10 000 мг.
Тривалість курсу лікування залежить від індивідуальної ситуації і становить від декількох днів до декількох місяців.
У разі лікування нікотинової залежності приймають по 500-1000 мг 3 рази на добу протягом 1,5 місяців.
Дозування для дітей від 10 років становить 300 мг/добу або 500 мг/добу, а в середньому – по 250 мг, які потрібно приймати 1-3 рази на день.
Застосування під час вагітності та годування груддю
Адаптол має здатність добре проникати абсолютно в усі тканини та рідини нашого організму. На сьогодні відсутня достатня кількість даних щодо бeзпеки його застосування під час вагітності або годування груддю. Виходячи з цього, не рекомендується використовувати його цій категорії людей.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Адаптол при необхідності можна поєднувати c транквілізаторами (тільки бензодіазепіновими), нейролептиками, а також зі снодійними, психостимуляторами й антидепресантами.
Умови та термін зберігання
Зазвичай термін придатності Адаптолу становить 4 роки при правильному зберіганні з температурою в межах 15-25°С.
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Виробник
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АТ "Олайнфарм", Латвія
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Діюча речовина
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Мебікар (Mebicar)
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Призначається при
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Невроз, неврозоподібні стани, нікотинова залежність, емоційний стрес, оксидативний стрес, синдром подразненого кишківника, ПСМ, менопауза
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Код АТХ
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N - Засоби, що діють на нервову систему