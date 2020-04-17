Африка новий ймовірний епіцентр спалаху коронавірусу, – ВООЗ
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що Африка може стати наступним епіцентром спалаху коронавірусу.
Попередження ВООЗ опублікувало видання BBC.
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На сьогодні в Африці виявили 19 359 випадків інфікування коронавірусом, з них 973 летальних випадків, ще понад 4 тисячам хворих вдалося одужати.
Попри те, що такі показники нижчі, ніж у Європі та США, за даними ВООЗ, в Африці спостерігають збільшення випадків інфікування. Так, вірус уже фіксують далеко від африканських столиць.
Примітно також те, що на континенті недостатньо апаратів штучної вентиляції легень для боротьби з пандемією.
Для пацієнтів, які перебувають у критичному захворюванні на Covid-19, доступ до ШВЛ може бути справою життя чи смерті,
– відзначили у ВООЗ.
Також є побоювання, що вірус може швидко поширюватися в районах, де проживає багато людей, через що буде неможливо вводити соціальне дистанціонування.
Важливо! До того ж, у багатьох людей в Африці немає доступу до чистої води та мила.
Африка новий ймовірний епіцентр спалаху коронавірусу / Фото AFP
Директорка регіонального бюро ВООЗ в Африці Матшидісо Моеті розповіла, що в Африці намагаються зосередитись на профілактиці захворювання, щоб мінімізувати кількість інфікованих.
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