Найпопулярніші міфи про прищі, які вам шкодять

Майже 80% підлітків мають проблему з прищами, в багатьох людей акне залишається й в дорослому віці. Тому навколо догляду та лікування шкіри існує багато шкідливих порад та міфів.

Найголовніші з них зібрала дерматолог Світлана Якубовська.

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5 міфів про акне

1. Якщо у вас акне, треба лікувати шлунок або кишківник.

Це один з найбільш обговорюваних і відомих міфів. Так, є зв'язок між акне і харчуванням (зокрема молоко і продукти з високим глікемічним індексом – солодощі, фаст-фуд і ін).

Вони здатні впливати на активність сальних залоз, посилюючи її, в результаті виникають умови для розмноження особливого виду бактерій – кутібактеріум акнес і далі, як результат, виникають прищі. Але основна причина їх виникнення зовсім не в хелікобактер, гастрит чи дисбактеріоз.

2. У вас чорні цятки – це ви погано очищаєте шкіру.

Чорні цятки – це результат окисленого на повітрі шкірного сала, яке у людей з проблемною шкірою дещо інше за складом і більш густе.

А це означає, що не треба мити обличчя по кілька разів на день і ретельно терти щітками ваші місця з комедонами.



Сонце не лікує акне / medicalnewstoday.com

Вам допоможе:

- м'яке очищення (сальні залози не люблять, якщо їх подразнюють надмірно, оскільки у відповідь вони можуть запрацювати ще сильніше).

Приклад: Dermedic Normacne антибактеріальний гель для вмивання.

- засоби з саліциловою кислотою (крем або тонік).

Приклад: Bioderma Себіум Глобаль крем

- регулярне відлущування

Приклад: засоби з гліколевою кислотою.

3. Якщо у вас прищі, то не можна користуватися тональним або маскувальними засобами.

Можна, але розумно. Не перший тональний крем з полички, а все ж засоби спеціально розроблені під цю проблему. І звичайно використання їх за потреби.

Приклад: Topicrem тональний крем з ефектом сяйва і spf 40; Pharmaceris F матуючий тональний флюїд spf 25

4. Сонце лікує акне.

Часом дійсно на сонці й прищики підсихають, і нові не з'являються і не помітні плями. А потім восени все повертається з новою силою. Тому сонцезахист має бути обов'язково. Ще й тому, щоб не пересушувати шкіру, що однозначно сприяє появі зморшок.

Приклад: Uriage Hyseac сонцезахисний флюїд SPF 50 (чекаємо новинку в Білорусі!)

5. Розпочнеться статеве життя і прищі підуть.

Ні, ваша статева активність і кількість прищів не пов'язані.

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